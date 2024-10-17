Παλαιστίνια νεκρή από πυρά την ώρα που μάζευε ελιές στη Δυτική Όχθη

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας κατήγγειλε σήμερα τον θάνατο από πυρά μιας Παλαιστίνιας την ώρα που μάζευε ελιές στο χωριό Φάκουα, δηλώνοντας ότι η γυναίκα σκοτώθηκε από έναν Ισραηλινό, σε ένα βίαιο επεισόδιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Χανάνε Αμπντελραχμάν Αμπουσαλάμα "σκοτώθηκε από τις σφαίρες της κατοχής", δήλωσε το υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι "επαληθεύει" τα γεγονότα που έλαβαν χωρά κοντά στην Τζενίν, στο βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, παλαιστινιακού εδάφους κατεχόμενου από το Ισραήλ από το 1967.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα σκοτώθηκε ενώ ήταν μαζί με την οικογένειά της κοντά σε ένα διαχωριστικό τείχος που κατασκευάζουν οι ισραηλινές αρχές.

"Ένας Ισραηλινός που φορούσε στρατιωτική στολή έφτασε με ένα λευκό αυτοκίνητο και έριξε σχεδόν δέκα σφαίρες προς την οικογένεια της Αμπουσαλάμα που μάζευε ελιές από τα χωράφια της", εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουνίρ Μπαρακάτ, μέλος του συμβουλίου του χωριού Φάκουα.

Όπως δήλωσε, "το συμβούλιο δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες πρόσκληση προς τους κατοίκους για να μαζεύουν τις ελιές από τα χωράφια τους, έπειτα από συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές".

Η ταφή της Χανάνε έγινε σήμερα στη Φάκουα. Ο γιος της, Φίρας Σαλαμά, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ισραηλινές αρχές "είχαν δώσει προηγουμένως την άδεια" στην οικογένεια να πάει στο χωράφι "εφόσον παραμέναμε σε απόσταση 100 μέτρων από το τείχος για λόγους ασφαλείας".

"Βρισκόμασταν ακόμη πιο μακριά όταν μας πυροβόλησαν και πήραμε τα πράγματά μας για να φύγουμε", πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε, η μητέρα του σκοτώθηκε καθώς "ήταν κοντά στο τρακτέρ στην άκρη του χωραφιού"

Οι ελαιώνες έχουν κύρια σημασία για την οικονομία και τις καλλιέργειες της Δυτικής Όχθης αλλά εδώ και δεκαετίες αποτελούν αιτία εντάσεων μεταξύ των Παλαιστινίων αγροτών και των Ισραηλινών εποίκων, κυρίως για την πρόσβαση στη γεωργική γη.

Η βία έχει αυξηθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τότε που το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που έχει την εξουσία στη Γάζα, εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου επίθεση του κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

'Εκτοτε, Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι έχουν σκοτώσει περισσότερους από 738 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα αμακοίνωση του υπουργείου Υγείας στη Ραμάλα στις αρχές του μήνα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τουλάχιστον 24 Ισραηλινοί άμαχοι ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επιθέσεις Παλαιστινίων ακτιβιστών ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων την ίδια περίοδο στη Δυτική Όχθη.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι Παλαιστίνοι γεωργοί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης βιώνουν φέτος "την πιο επικίνδυνη περίοδο συγκομιδής της όλων των εποχών" λόγω της βίας των εποίκων και των ισραηλινών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

