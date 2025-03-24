Βέλγιο: Προβλήματα στις πτήσεις λόγω της απεργίας στις 31 Μαρτίου

Σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις αναμένεται να προκαλέσει η απεργία που εξήγγειλαν για την 31η Μαρτίου τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, προειδοποίησε σήμερα ο φορέας εκμετάλλευσης του διεθνούς αεροδρομίου Βρυξελλών-Ζάβεντεμ.

Στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί τον μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών στο Βέλγιο, έχουν ματαιωθεί όλες οι αναχωρήσεις αεροσκαφών την ερχόμενη Δευτέρα και «είναι πιθανό να ματαιωθούν αφίξεις πτήσεων», όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του αερολιμένα. Εξήγησε ότι «ένα μεγάλο ποσοστό» του προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών πρόκειται να συμμετάσχει στην απεργία, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση – σε συνεννόηση με τις αεροπορικές εταιρείες – να μην γίνουν αναχωρήσεις πτήσεων την 31η Μαρτίου. Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα συνέστησε στο επιβατικό κοινό να μην επισκεφθεί το αεροδρόμιο Βρυξελλών-Ζάβεντεμ την ερχόμενη Δευτέρα.

Στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά (νότια), το δεύτερο μεγαλύτερο στο Βέλγιο, ο φορέας εκμετάλλευσης προβλέπει επίσης ότι η απεργία θα έχει «σοβαρό αντίκτυπο» στις πτήσεις. Η έκτασή του θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τις επόμενες ώρες, κατόπιν συνεννόησης με τις αρχές και άλλους φορείς, δήλωσε εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Τα συνδικάτα εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στα μεταρρυθμιστικά σχέδια της κυβέρνησης του Μπαρτ ντε Βίβερ, επτά εβδομάδες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον συνασπισμό του οποίου ηγείται.

Η Συνομοσπονδία Χριστιανικών Συνδικάτων (CSC) και η Γενική Ομοσπονδία Εργατών του Βελγίου (FGTB) εξήγγειλαν «γενική απεργία» σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 31 Μαρτίου, για την υπεράσπιση των συντάξεων και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Η προγραμματική συμφωνία της 31ης Ιανουαρίου μεταξύ των πέντε εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βέλγιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σχέδια για την κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης, κάτι που έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων. Το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Τα συνδικάτα σιδηροδρομικών έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια των τρένων να διεξάγονται μετ’ εμποδίων μέχρι την Κυριακή.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.