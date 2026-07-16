Στο μικροσκόπιο των ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών βρίσκεται χειριστής τηλεπροβολέα, καθώς φέρεται να στοιχημάτισε στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi για εξελίξεις που σχετίζονταν με δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ομάδα εποπτείας μας εντόπισε άμεσα και παρέπεμψε αυτές τις συναλλαγές στην Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Commodity Futures Trading Commission) μετά τη διερεύνηση που πραγματοποίησε η πλατφόρμα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ντενό, επικεφαλής του τμήματος συμμόρφωσης και ελέγχων της Kalshi, σε δήλωσή του στο CNBC.

«Συνεργαζόμαστε με τις ρυθμιστικές αρχές για το συγκεκριμένο ζήτημα και τους έχουμε παράσχει τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, όπως κάνουμε σε κάθε περίπτωση παραπομπής», δήλωσε ο Ντενό.

Σύμφωνα με την Kalshi, το σύστημα εποπτείας της εταιρείας εντόπισε τον Μάρτιο συναλλαγές σε συμβόλαια που σχετίζονταν με δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και οι οποίες δεν ακολουθούσαν τα συνήθη πρότυπα αγοραπωλησιών. Ορισμένες από αυτές τις συναλλαγές επισημάνθηκαν ξεχωριστά μέσω των λεγόμενων καναλιών καταγγελιών (whistleblower channels).

Η Kalshi ανέφερε ότι οι αναλυτές εποπτείας της, αξιοποιώντας στοιχεία από την ταυτοποίηση και την εγγραφή πελατών στην πλατφόρμα, καθώς και από τις διαδικασίες ελέγχου συναλλαγών, εντόπισαν ότι ο συγκεκριμένος κάτοχος λογαριασμού ήταν εργαζόμενος στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και χειριστής τηλεπροβολέα.

Στη συνέχεια, η Kalshi πάγωσε τον λογαριασμό, διατηρώντας σχεδόν το σύνολο των κερδών.

Πηγή: skai.gr

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