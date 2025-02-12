NATO: «Να επενδύσουμε πολύ περισσότερα στην άμυνα», δήλωσε ο Ρούτε

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το αυριανό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Για πρώτη φορά θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως ανέφερε ο Μ. Ρούτε, ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει τον Ιούνιο στη Χάγη, θα πρέπει να συμφωνηθούν νέοι φιλόδοξοι στόχοι για την αμυντική ικανότητα των Συμμάχων, «για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και τον εξοπλισμό για την αποτροπή και την άμυνά μας». «Αυτό απαιτεί από πολλούς Σύμμαχους -ειδικά στην Ευρώπη και στον Καναδά- να επενδύσουν πολύ περισσότερα στην άμυνα», είπε ο Μ. Ρούτε. Ο ίδιος τόνισε ότι οι επενδύσεις στην άμυνα ενισχύονται τα τελευταία χρόνια. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι το 2024, οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και στον Καναδά επένδυσαν 485 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην άμυνα, αύξηση κατά 20% σε σύγκριση με το 2023 και πρόσθεσε ότι πλέον τα δύο τρίτα των Συμμάχων ξοδεύουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

«Πρέπει επίσης να παράγουμε περισσότερα, μαζί», πρόσθεσε ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι αύριο οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν πώς να ενισχυθεί η διατλαντική αμυντική βιομηχανική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης Αμυντικής Παραγωγής. «Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει μια σημαντική αύξηση της αμυντικής παραγωγής σε ολόκληρη τη Συμμαχία, αλλά πρέπει να πάμε πιο μακριά και πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», πρόσθεσε.

Ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ δήλωσε, επίσης, ότι συμφωνεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι ανάγκη να γίνει μεγαλύτερος επιμερισμός των βαρών μεταξύ της Αμερικής και των Ευρωπαίων συμμάχων της για τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Σήμερα το ΝΑΤΟ θα φιλοξενήσει τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την 'Άμυνα της Ουκρανίας στην οποία θα προεδρεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

