Χέγκσεθ: Masterclass στην αποτυχία

Του Gautam Mukunda

Στην Άννα Καρένινα, ο Τολστόι έγραψε ότι «οι ευτυχισμένες οικογένειες είναι ίδιες, κάθε δυστυχισμένη οικογένεια είναι δυστυχισμένη με τον δικό της τρόπο». Ο Τολστόι μπορεί να είχε δίκιο για τις οικογένειες, αλλά οι ηγέτες είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει κανείς σπουδαίος ηγέτης, αλλά οι χειρότεροι είναι συνήθως πολύ παρόμοιοι.

Την περασμένη Τρίτη, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρείχε ένα masterclass στην αποτυχημένη ηγεσία. Μιλώντας ενώπιον σχεδόν κάθε Αμερικανού στρατηγού και ναυάρχου, ενόσω μετέφερε το όραμά του για το πρόσφατα μετονομασμένο Υπουργείο Πολέμου, ο Χέγκσεθ ενσάρκωσε τρεις από τις πιο συνηθισμένες αποτυχίες των ηγετών που, τόσο από ιδιοσυγκρασία όσο και από δεξιότητες, απλά δεν είναι σε θέση «να ανταποκριθούν στη δουλειά».

Η πρώτη ένδειξη: Οι ηγέτες που είναι έξω από το νερό τους συχνά δίνουν προτεραιότητα στην επιφάνεια έναντι της πραγματικής ουσίας. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι βλάπτουν την υπηρεσία τους θυσιάζοντας την απόδοση υπέρ του θεαθήναι. Ο τρόπος που φαίνονται τα πράγματα, άλλωστε, είναι εύκολο να ελεγχθεί. Η αναμόρφωση της επιχείρησής σας για να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες προκλήσεις της είναι δύσκολη. Δεν είναι τυχαίο ότι η ατιμασμένη ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς, φορούσε πάντα ένα μαύρο ζιβάγκο και βάθαινε τη φωνή της. Μπορούσε να ελέγχει την εμφάνισή της - άρα και της εταιρείας - ακόμη και όταν η τεχνολογία της ήταν μια αποτυχία.

Ο αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, για παράδειγμα, έχει δείξει ότι ο πόλεμος του 21ου αιώνα θα περιλαμβάνει ταχέως εξελισσόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι στρατιώτες της 34ης Ταξιαρχίας Παράκτιας Άμυνας της Ουκρανίας έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές για να γίνουν «μεταξύ των πιο θανατηφόρων μαχητών στην ιστορία του πολέμου». Δεν υπάρχει αντίστοιχη αμερικανική μονάδα και η δημιουργία μιας είναι μια πρόκληση που ο αμερικανικός στρατός φαίνεται ανέτοιμος να αντιμετωπίσει.

Έτσι, όταν ο Χέγκσεθ μίλησε στους συγκεντρωμένους ανώτερους αξιωματικούς, τους προκάλεσε να επανεξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να αναπτύξουν τις τεχνολογίες που θα κερδίσουν τον επόμενο πόλεμο; Όχι, τους είπε «η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι γενειοφόροι». Συνέχισε, «είναι κουραστικό να κοιτάς σχηματισμούς μάχης, ή πραγματικά οποιονδήποτε σχηματισμό, και να βλέπεις χοντρούς στρατιώτες. Ομοίως, είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπεις χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους».

Αυτή η εστίαση στην αισθητική είναι χειρότερη απ' ό,τι φαίνεται. Θα βλάψει την στρατολόγηση και τη διατήρηση των στρατιωτικών στις θέσεις τους. Σκεφτείτε ότι έως και το 60% των μαύρων ανδρών επηρεάζονται από ψευδοθυλακίτιδα barbae, μια δερματική πάθηση η οποία προκαλείται από τρίχες οι οποίες όταν ξαναμεγαλώνουν μετά το ξύρισμα, καμπυλώνουν, εισχωρούν στο δέρμα και συνεχίζουν να αναπτύσσονται εσωτερικά. Για ορισμένους, το ξύρισμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ουλές στο πρόσωπο. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι πολλοί μαύροι στρατιώτες θα επιλέξουν να εγκαταλείψουν ένα ίδρυμα που τους υποχρεώνει να βλάψουν τον εαυτό τους για να υπηρετήσουν τη ματαιοδοξία του επικεφαλής τους.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των κακών ηγετών είναι η τάση τους να χρησιμοποιούν τον οργανισμό τους και τους ανθρώπους του για τη δική τους αυτο-εξύψωση. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από τον συνιδρυτή της WeWork, Άνταμ Νόιμαν, ο οποίος χρησιμοποίησε τη νεοφυή εταιρεία για να αναπτύξει μια σχεδόν μεσσιανική θέση, διαχειριζόμενος εταιρικούς πόρους για να πετάει με ιδιωτικά τζετ, να χρηματοδοτεί τα πάρτι του που τροφοδοτούνται από ναρκωτικά και μάλιστα να τον πληρώνει για τα δικαιώματα εμπορικού σήματος της λέξης «Εμείς».

Η επίδειξη του Χέγκσεθ ήταν εξίσου μεγαλοπρεπής. Διέταξε 800 ανώτερους στρατιωτικούς να πετάξουν από όλο τον κόσμο για μια ομιλία που θα μπορούσε εξίσου εύκολα να είχε εκφωνηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή ακόμα να σταλεί και ως email. Τους υποδέχτηκε ο Χέγκσεθ τοποθετημένος μπροστά από μια γιγάντια αμερικανική σημαία, μια σαφής αναφορά στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας Πάτον.

Το κοινό - το οποίο, συνολικά, είχε περισσότερα από 25.000 χρόνια στρατιωτικής εμπειρίας – μεταβλήθηκε σε σκηνικό που είχε σκοπό να παρέχει οπτικά στοιχεία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Χέγκσεθ και την φημολογούμενη εκστρατεία του για υποψήφιος κυβερνήτης του Τενεσί.

Τέλος, δεν υπάρχει πιο συνεπής αποτυχία των χειρότερων ηγετών από την ασέβειά τους προς όσους αναφέρονται σε αυτούς. Ο Αλ Ντάνλαπ, ο διαβόητος διευθύνων σύμβουλος της Scott Paper και της Sunbeam, είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Ο Ντάνλαπ, είχε δώσει στον εαυτό του το παρατσούκλι «Αλυσοπρίονο Αλ» για τον τρόπο που απέλυε ανελέητα τους υπαλλήλους του. Το στυλ διοίκησης που εφάρμοζε συνοψίστηκε σε ένα περιστατικό που περιλαμβάνεται στη βιογραφία του διευθύνοντος συμβούλου από τον Τζον Α. Μπερν, στο οποίο ο Ντάνλαπ διέταξε τον επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού να μπει στο γραφείο του, του πέταξε μια καρέκλα, τον έβρισε και μετά τον πέταξε έξω - όλα αυτά μπροστά στους υφισταμένους του.

Ο Χέγκσεθ δεν πέταξε καρέκλες, αλλά τα πάντα σχετικά με τη στρατιωτική του συγκέντρωση έδειχναν ανάλογη ασέβεια. Από το να διατάζει τους συμμετέχοντες να παραστούν χωρίς καμία εξήγηση, μέχρι το να τους κάνει διαλέξεις για τα βασικά της στρατιωτικής επιτυχίας, όταν ο καθένας έχει πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική εμπειρία από αυτόν, μέχρι το να επικρίνει, ονομαστικά, τρεις απόστρατους στρατηγούς τεσσάρων αστέρων, δεν έχασε καμία ευκαιρία να δείξει στους ανώτερους άνδρες και γυναίκες υπό τις εντολές του πόσο λίγο σεβόταν αυτούς και την εμπειρία τους.

Ο Χέγκσεθ, προϊόν του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, της Σχολής Κένεντι του Χάρβαρντ και του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών - τριών από τα κορυφαία ιδρύματα στον κόσμο για την ανάπτυξη ηγετών - δυστυχώς φαίνεται να έχει πάρει όλα τα λάθος μαθήματα από την εκπαίδευσή του. Ωστόσο, οι ηγέτες που αναζητούν ένα μάθημα για το πώς να είναι σπουδαίοι αρκεί να δουν το παράδειγμά του αυτή την εβδομάδα - και να πράξουν το αντίθετο.



* Ο Gautam Mukunda αρθογραφεί για την εταιρική διοίκηση και την καινοτομία. Διδάσκει ηγεσία στη Σχολή Διοίκησης του Γέιλ και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Indispensable: When Leaders Really Matter».

Πηγή: skai.gr

