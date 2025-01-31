Ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο ιάπωνας ομόλογός του Γκεν Νακατάνι συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες με σκοπό να ενισχυθεί η συμμαχία των δυο χωρών, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική κυβέρνηση.

«Οι υπουργοί εξέφρασαν την ισχυρή πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες με σκοπό να ενισχυθεί η συμμαχία, ιδίως μέσω της αναβάθμισης του πλαισίου διοίκησης και ελέγχου αντιστοίχως και της επέκτασης της κοινής παρουσίας στη νοτιοδυτική περιφέρεια της Ιαπωνίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιαπωνικού υπουργείου Άμυνας.

Την 24η Ιανουαρίου, ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα επισήμανε τη σημασία που δίνει στη διατήρηση στενών δεσμών μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ για το καλό της περιφερειακής σταθερότητας.

«Τη στιγμή που η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή γνωρίζει ιστορική καμπή, πρέπει να βαθύνουμε τη συνεργασία Ιαπωνίας-ΗΠΑ με συμπαγή τρόπο», είπε ο κ. Ισίμπα στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Η αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σε συνδυασμό με την πολιτική «America First» («Πρώτα η Αμερική») του νέου προέδρου των ΗΠΑ, που απαιτεί σύμμαχοι της χώρας του όπως η Ιαπωνία να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του κόστους για την άμυνά τους, εγείρουν ανησυχίες στο Τόκιο.

Η κυβέρνηση του αρχιπελάγους ανησυχεί τόσο για το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας —ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συναντηθεί με τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την πρώτη του θητεία—, όσο και για την αύξηση της κινεζικής στρατιωτικής ισχύος, με φόντο τις εδαφικές διενέξεις ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο.

Ανησυχεί επίσης για την Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί επαρχία της Κίνας και δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία για να επιτύχει την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα. Ο Σιγκέρου Ισίμπα έκρινε στις αρχές Οκτωβρίου πως «η σημερινή Ουκρανία μπορεί να είναι η αυριανή ανατολική Ασία».

Οι εντάσεις ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Κίνα έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες. Τον Αύγουστο, κινεζικό στρατιωτικό αεροσκάφος παραβίασε τον ιαπωνικό εναέριο χώρο. Και τον Σεπτέμβριο, κινεζικό αεροπλανοφόρο πέρασε για πρώτη φορά ανάμεσα σε δυο ιαπωνικά νησιά κοντά στην Ταϊβάν.

