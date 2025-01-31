«Θα το κάνουν»: ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να επιμένει χθες Πέμπτη πως η Ιορδανία και η Αίγυπτος θα υποδεχθούν εκτοπισμένους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, παρότι τόσο το Αμάν, όσο και το Κάιρο απέρριψαν τη μεταφορά πληθυσμού στην οποία αναφέρθηκε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κάνουμε πολλά γι’ αυτούς και θα το κάνουν», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, απαντώντας σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε πώς θεωρεί ότι θα μπορούσε να πείσει τις κυβερνήσεις των δυο χωρών να αλλάξουν θέση.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Ο αρχηγός του αιγυπτιακού κράτους Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ απέρριψαν κατηγορηματικά προχθές Τετάρτη την ιδέα που έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθούν στις χώρες τους Παλαιστίνιοι από τη Γάζα.

«Ο εκτοπισμός και η απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη γη τους είναι αδικία στην οποία δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε», είπε ο αιγύπτιος πρόεδρος.

Ο μονάρχης του χασεμιτικού βασιλείου από την πλευρά του τόνισε σε ανακοίνωσή του «τη σταθερή θέση της Ιορδανίας πως είναι ανάγκη οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στα εδάφη τους» και «να τους επιτραπεί» να δουν να πραγματώνονται «τα νόμιμα δικαιώματά τους βάσει της λύσης των δυο κρατών».

Καθώς σχεδόν όλοι οι κάτοικοι (2,4 εκατ.) της Λωρίδας της Γάζας, που παραμένει υπό ισραηλινή πολιορκία, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, ο αμερικανός πρόεδρος πρότεινε το Σάββατο να μεταφερθούν στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο ώστε να «καθαριστεί», να «νοικοκυρευτεί» ο παραθαλάσσιος παλαιστινιακός θύλακος τον οποίο παρομοίασε με «εργοτάξιο κατεδαφίσεων».

Τη Δευτέρα επανήλθε, επαναβεβαιώνοντας πως οι Γαζαίοι θα «μπορούσαν να ζήσουν σε περιοχές πιο ασφαλείς και πιθανόν πιο άνετες».

Η πρόταση του αμερικανού προέδρου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη.

