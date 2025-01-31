Δυο υπήκοοι Κίνας επέβαιναν στο αεροπλάνο της γραμμής το οποίο συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ στην Ουάσιγκτον προχθές Τετάρτη το βράδυ, μετά τη σύγκρουσή του με στρατιωτικό ελικόπτερο —δυστύχημα που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 67 επιβαίνοντες στα δυο αεροσκάφη—, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επικαλούμενο την κινεζική πρεσβεία στις ΗΠΑ.

«Έπειτα από προκαταρκτική έρευνα», η πρεσβεία έκανε γνωστό ότι δυο υπήκοοι της Κίνας βρίσκονταν «ανάμεσα στα θύματα» της αεροπορικής καταστροφής που έγινε καθώς το επιβατικό αεροσκάφος βρισκόταν στην τελική κάθοδό του για να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.