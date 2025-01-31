Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ληφθεί απόφαση σχετικά με τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι δήλωσε προηγουμένως ότι θα αποσύρει στρατεύματα από τη χώρα.

«Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό. Αλλά θα αποφασίσουμε για αυτό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους απαντώντας σε ερώτηση εάν είχε πει ότι θα αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία.

«Δεν εμπλεκόμαστε στη Συρία. Η Συρία έχει το δικό της χάλι… Δεν χρειάζονται τη συμμετοχή μας», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν πρόσφατα την παρουσία τους στρατευμάτων στη Συρία από 900 σε περίπου 2.000, αφού ένας συνασπισμός ανταρτών υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου. Εξήγησε την αύξηση σε αριθμούς ως προσωρινό μέτρο για να αποτρέψει το ISIS να αποκτήσει έδαφος στη χώρα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία είναι οι κύριοι υποστηρικτές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων, οι οποίες νίκησαν εδαφικά το ISIS το 2019 και τερμάτισαν ένα πενταετές αποκαλούμενο «χαλιφάτο» της ομάδας, δύο χρόνια μετά την ήττα τους στο Ιράκ.

Ο αρχηγός των SDF Mazloum Abdi έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων.

Πηγή: skai.gr

