Καθώς το φημισμένο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ αντιμετωπίζει αυξανόμενες περικοπές της ομοσπονδιακής χρηματοδότησής του από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Άλαν Γκάρμπερ θα μειώσει εθελουσίως το μισθό του κατά 25%.

Οπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το πανεπιστήμιο, η μείωση του μισθού θα ισχύσει από την αρχή του νέου οικονομικού έτους την 1η Ιουλίου.

Οι πρόεδροι του Χάρβαρντ κερδίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο.

Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντ Τζόναθαν Λ. Σουέιν δήλωσε επίσης πως και άλλοι αξιωματούχοι του Ιδρύματος δέχθηκαν επίσης εθελοντικά αλλαγές στο μισθό τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στοχοθετήσει πανεπιστήμια τα οποία κατηγορεί πως προωθούν μια αριστερή ατζέντα, πιέζοντάς τα να σταματήσουν πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και να συμμορφωθούν με νέες οδηγίες για την εισαγωγή φοιτητών, τη συμπεριφορά στις πανεπιστημιουπόλεις και τις πρακτικές προσλήψεων.

Το Χάρβαρντ αρνήθηκε να υιοθετήσει πολλά απ' αυτά τα μέτρα και έχει προχωρήσει σε νομικές προσφυγές κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Καθώς η διένεξη κλιμακωνόταν, πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες ανακοίνωσαν πρόσφατα σχέδια να κόψουν επιπλέον 450 εκατομμύρια δολάρια σε χορηγήσεις, σύμφωνα με τη δύναμη κρούσης της αμερικανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Αυτό επιπλέον του υφιστάμενου παγώματος 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων πολυετούς ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Αξιωματούχοι κατηγορούν το Χάρβαρντ ότι δεν αντιμετώπισε με τον κατάλληλο τρόπο επεισόδια αντισημιτισμού στην πανεπιστημιούπολη.

Ο Γκάρμπερ απέρριψε τις κατηγορίες και δήλωσε πως το πανεπιστήμιο έχει ήδη αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει το θέμα. Προειδοποίησε πως η κυβέρνηση παρεμβαίνει στις συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες ιδιωτικών ιδρυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

