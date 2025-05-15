Μεξικό: 40χρονος πέφτει στο κενό αφότου μπλέχτηκε στα σκοινιά φλεγόμενου αερόστατου - Βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε την περασμένη Κυριακή ένας 40χρονος στο Μεξικό όταν μπλέχτηκε στα σκοινιά ενός αερόστατου στο οποίο ξέσπασε φωτιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος δεκάδων μέτρων.



Ο 40χρονος εθεάθη να κρέμεται από ένα σχοινί του καλαθιού καθώς το αερόστατο συνέχιζε να ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό.

NEW: Man falls from the basket of a hot air balloon after it caught on fire in Zacatecas, Mexico.



The man was seen hanging onto a rope as the balloon continued to go higher in the sky.



The incident unfolded when the basket caught fire on the ground. In a final act of… pic.twitter.com/BHAY9Bn7xJ May 13, 2025

Ο άνδρας κατάφερε να βοηθήσει δύο άτομα να διαφύγουν από το καλάθι, αλλά δυστυχώς μπλέχτηκε σε ένα σχοινί. Αναγνωρίστηκε ως Λουίσιο «Ν», σύμφωνα με την αστυνομία.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο πρώτο φεστιβάλ αερόστατου Enrique Estrada 2025 την περασμένη Κυριακή.

Μετά το τραγικό ατύχημα, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πολιτείας απαγόρευσε την πρόσβαση στα υπόλοιπα αερόστατα.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Πολιτείας διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Two injuries and one fatality on 11 May morning in Enrique Estrada, Zacatecas, Mexico, after a hot air balloon caught fire during the First Balloon Festival.



After the tragic accident, the State Attorney General's Office secured the remaining hot air balloons, after the owners… pic.twitter.com/36GSxeVaiR — FL360aero (@fl360aero) May 12, 2025

Πηγή: skai.gr

