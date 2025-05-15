Λογαριασμός
Μεξικό: 40χρονος πέφτει στο κενό αφότου μπλέχτηκε στα σκοινιά φλεγόμενου αερόστατου - Δείτε βίντεο

Ο 40χρονος εθεάθη να κρέμεται από ένα σχοινί του καλαθιού - Κατάφερε να βοηθήσει δύο άτομα να διαφύγουν από το καλάθι, αλλά δυστυχώς μπλέχτηκε στο σχοινί

Μεξικό: 40χρονος πέφτει στο κενό αφότου μπλέχτηκε στα σκοινιά φλεγόμενου αερόστατου - Βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε την περασμένη Κυριακή ένας 40χρονος στο Μεξικό όταν μπλέχτηκε στα σκοινιά ενός αερόστατου στο οποίο ξέσπασε φωτιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος δεκάδων μέτρων.

Ο 40χρονος εθεάθη να κρέμεται από ένα σχοινί του καλαθιού καθώς το αερόστατο συνέχιζε να ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό.

Ο άνδρας κατάφερε να βοηθήσει δύο άτομα να διαφύγουν από το καλάθι, αλλά δυστυχώς μπλέχτηκε σε ένα σχοινί. Αναγνωρίστηκε ως Λουίσιο «Ν», σύμφωνα με την αστυνομία.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο πρώτο φεστιβάλ αερόστατου Enrique Estrada 2025 την περασμένη Κυριακή.

Μετά το τραγικό ατύχημα, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πολιτείας απαγόρευσε την πρόσβαση στα υπόλοιπα αερόστατα.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Πολιτείας διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. 

