Ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας παγωτού Ben & Jerry's, ο Μπεν Κοέν συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Καπιτωλίου, καθώς έκανε ακτιβιστική παρέμβαση υπέρ της Γάζας την ώρα που μιλούσε στη Γερουσία ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Ο Κοέν και έξι ακόμη άτομα διέκοψαν την ακρόαση, φωνάζοντας συνθήματα για τη Γάζα, με την αστυνομία να τους απομακρύνει βίαια και να τους περνά χειροπέδες.

Ο ίδιος συνελήφθη μόνο με την κατηγορία της παρεμπόδισης ενώ οι άλλοι ακτιβιστές που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία συνελήφθησαν για αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση σε αστυνομικό.

Ο Κοέν, ο οποίος όπως και η εταιρεία παγωτών κάνει πολιτικό ακτιβισμό, ανέφερε ότι διαμαρτυρήθηκε για την αντίδραση των ΗΠΑ στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry's ανέφερε σε ανάρτησή του στο X: «Είπα στο Κογκρέσο ότι σκοτώνουν φτωχά παιδιά στη Γάζα αγοράζοντας βόμβες. Και πληρώνουν γι' αυτές διώχνοντας τα φτωχά παιδιά από το Medicaid στις ΗΠΑ».

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM — Ben Cohen (@YoBenCohen) May 14, 2025

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει φαίνονται οι διαδηλωτές να φωνάζουν την ώρα που μιλούσε ο Κένεντι ότι «σκοτώνει ανθρώπους με μίσος».

Σημειώνεται πως η Ben & Jerry's ανακοίνωσε το 2021 ότι δεν θα επιτρέπει πλέον την πώληση των παγωτών της σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, αλλά θα συνεχίσει να τα πωλεί εντός των προ του 1967 συνόρων του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

