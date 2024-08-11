Ζελένσκι: Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κουρσκ άξιζαν «δίκαιη» απάντηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει από την αρχή του καλοκαιρού σχεδόν 2.000 διασυνοριακούς βομβαρδισμούς από το τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ προς την ουκρανική επαρχία Σούμι, κάτι που, όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, άξιζε μια «δίκαιη» ουκρανική απάντηση.

«Πυροβολικό, όλμοι, drones. Επίσης πυραυλικές επιθέσεις και κάθε τέτοιο πλήγμα αξίζει μια δίκαιη απάντηση», τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης στο καθημερινό τηλεοπτικό του μήνυμα.

Χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε δημόσια για πρώτη φορά ότι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, λέγοντας ότι η επιχείρηση είναι μέρος της κίνησης του Κιέβου να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν για έκτη συναπτή ημέρα να απωθήσουν ουκρανικά στρατεύματα που εισέβαλαν στο Κουρσκ, στο μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα των δυνάμεων του Κιέβου από την αρχή του πολέμου.

Ο ρωσικός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι ουκρανικά στρατεύματα προχώρησαν σε βάθος στην περιφέρεια Κουρσκ, λέγοντας πως ανέκοψε την προώθησή τους κοντά σε πολλές κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας Σαββάτου προς Κυριακή τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σε εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Κουρσκ.

Η Ρωσία δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα προβεί σε αντίποινα για τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα.

Πηγή: skai.gr

