Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις ξεπέρασε σημαντικά τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, ολοκληρώνοντας τον μήνα με περισσότερα μετρητά για να χρηματοδοτήσει το τελευταίο της σπριντ στις εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με νέα αρχεία από την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή και το CNBC.

Η εκστρατεία της Χάρις συγκέντρωσε πάνω από 189 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, ποσό υπερτετραπλάσιο από αυτό των 44 εκατομμυρίων δολαρίων που μάζεψε η εκστρατεία του Τραμπ.

Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων ειδικά για τους κύριους λογαριασμούς της εκστρατείας του υποψηφίου και δεν περιλαμβάνουν δωρεές προς τους άλλους κλάδους των πολιτικών τους λειτουργιών.

Η εκστρατεία της Χάρις ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα μια συνολική συγκέντρωση 361 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο από δωρεές εκστρατείας από κοινού με την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών και τις επιτροπές συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αυτό μείωσε τη διαφορά, που δημιούργησαν τα 130 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν μεταξύ της εκστρατείας του Τραμπ και των κοινών επιτροπών συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Αυτά τα στοιχεία δεν επηρεάζουν τις δωρεές του Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης μετρητών 47 εκατομμυρίων δολαρίων της καμπάνιας Χάρις από σχεδόν 600.000 δωρητές τις 24 ώρες μετά το πρώτο και πιθανώς μοναδικό debate Χάρις-Τραμπ.

Η εκστρατεία της Χάρις το Σάββατο αποδέχτηκε την πρόσκληση από το CNN για τη διεξαγωγή δεύτερου debate στις 23 Οκτωβρίου, αλλά ο Τραμπ αρνήθηκε λέγοντας πως «είναι πολύ αργά για ένα ακόμα debate και πως η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει».

Κύμα ενθουσιασμού δωρητών της Χάρις

Οι νέες καταθέσεις της FEC απεικονίζουν ένα σταθερό κύμα ενθουσιασμού δωρητών για τη Χάρις, ακόμη και όταν η αρχική διαφημιστική εκστρατεία για την ανταλλαγή υποψηφίων των Δημοκρατικών τον Ιούλιο μετριάστηκε. Ολόκληρη η πολιτική επιχείρηση Χάρις συγκέντρωσε 310 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, αφού ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του και την ενέκρινε για να αναλάβει το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Η Χάρις έχει επίσης ανατρέψει το κενό των δωρεών προς όφελος των Δημοκρατικών, διαγράφοντας το προβάδισμα συγκέντρωσης κεφαλαίων που είχαν ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι πριν αποχωρήσει ο Μπάιντεν.

Έκτοτε, η εκστρατεία της Χάρις ξοδεύει υπερβολικά τον Τραμπ με μια διαφημιστική έκρηξη σε τηλεοπτικές και ψηφιακές πλατφόρμες, μαζί με άλλα έξοδα της εκστρατείας.

Η Χάρις και το DNC δαπάνησαν από κοινού 258 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, πολύ πάνω από τα 121 εκατομμύρια δολάρια που εκταμίευσαν ο Τραμπ και το RNC, σύμφωνα με τα αρχεία της FEC.

«Καθώς εισερχόμαστε στην τελική ευθεία αυτών των εκλογών, διασφαλίζουμε ότι κάθε δολάριο που κερδίζεται με κόπο θα πηγαίνει για να κερδίσουμε τους ψηφοφόρους που θα αποφασίσουν σε αυτές τις εκλογές», δήλωσε η διευθυντής της καμπάνιας της Χάρις, Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκεζ, σε δελτίο τύπου νωρίτερα αυτό το μήνα.

Προχωρώντας στο τελικό σπριντ της προεδρικής κούρσας, η ομάδα Χάρις έκλεισε τον Αύγουστο με 404 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ξεπερνώντας τα 295 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν από την επιχείρηση Τραμπ.

«Η εκστρατεία Τραμπ-Βανς έχει δυναμική για την τελική ευθεία της κούρσας», δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος της εκστρατείας Τραμπ, Μπράιαν Χιουζ. «Αυτοί οι αριθμοί συγκέντρωσης κεφαλαίων από τον Αύγουστο είναι μια αντανάκλαση αυτής της κίνησης».

Πηγή: skai.gr

