DW: Το Ισραήλ προτείνει «ασφαλή εξορία» στον Σινουάρ

Ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα βρίσκονται σε στασιμότητα, το Ισραήλ κατέθεσε στην αμερικανική πλευρά μία νέα πρόταση, θέτοντας ουσιαστικά στο περιθώριο το «πλαίσιο Μπάιντεν».



Συγκεκριμένα στην πρόταση προβλέπεται η άμεση απελευθέρωση όλων ανεξαιρέτως των ισραηλινών ομήρων μονομιάς και χωρίς προϋποθέσεις. Προβλέπεται επίσης τερματισμός του πολέμου στη Γάζα με αντάλλαγμα την «ασφαλή έξοδο» του Σινουάρ και του περιβάλλοντός του από την Γάζα και την «ασφαλή εξορία» τους σε τρίτη χώρα που θα συμφωνηθεί.



Την πρόταση κατέθεσε προ δεκαημέρου ο ταξίαρχος ε.α. Γκαλ Χιρς, ο οποίος επιστρέφοντας στο Ισραήλ ενημέρωσε τους συγγενείς των ομήρων για το περιεχόμενό της.

Απροσδόκητη ομοφωνία

Παραδόξως η πρόταση προκάλεσε ενθουσιώδη ομοφωνία όσον αφορά τη διαχείριση του μετώπου της Γάζας και μάλιστα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να προωθήσει άμεσα την πρόταση «για να σωθούν οι όμηροι, πριν να είναι αργά». Υπέρ της πρότασης διαδήλωσαν τόσο οι συγγενείς των ομήρων που κατακρίνουν τον Βενιαμίν Νετανιάχου όσο και εκείνοι που τον υποστηρίζουν.



Σε ξεχωριστές διαδηλώσεις τους την περασμένη Πέμπτη, στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ αντίστοιχα, κάλεσαν τον Νετανιάχου να δεσμευθεί δημοσίως, ανακοινώνοντας το περιεχόμενό της από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όταν μεταβεί στην Νέα Υόρκη τις επόμενες μέρες.



Όπως έχει διαρρεύσει από κύκλους του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην Ιερουσαλήμ, εξετάζεται πολύ σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Φέρεται μάλιστα να έχει ζητηθεί από εκπροσώπους των συγγενών των ομήρων να παραστούν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τη στιγμή της ομιλίας του Νετανιάχου ως ένδειξη συμπαράστασης.

Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν

Ωστόσο, όπως αναφέρουν ισραηλινά και αμερικανικά μέσα, ο Λευκός Οίκος δεν ενθουσιάζεται με το ενδεχόμενο εφαρμογής της νέας ισραηλινής πρότασης, προτιμώντας να συνεχίσει τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης βάσει του αρχικού «πλαισίου Μπάιντεν», προσβλέποντας ίσως ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί μία συνολική λύση-πακέτο, που θα κλείσει όχι μόνο το μέτωπο της Γάζας, αλλά θα αποτρέψει την επέκταση του πολέμου στον Λίβανο.

Η Χαμάς σιωπά

Πάντως, η Χαμάς δεν εξέδωσε μέχρι στιγμής καμία ανακοίνωση. Κληθείς να σχολιάσει τα σχετικά ισραηλινά δημοσιεύματα, χαμηλόβαθμος εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε σε λιβανικό μέσο ότι με αυτή του την κίνηση «το Ισραήλ ρίχνει στο καλάθι των αχρήστων μία πολύμηνη διαπραγματευτική προσπάθεια», αποφεύγοντας με εύσχημο τρόπο να εκφράσει άποψη για το περιεχόμενο της πρότασης «ασφαλούς εξορίας» του Γιαχία Σινουάρ και άλλων ηγετικών στελεχών της οργάνωσης σε χώρα του εξωτερικού.

