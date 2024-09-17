Λογαριασμός
Εκλογές ΗΠΑ: Ασφαλές προβάδισμα για την Κάμαλα Χάρις - Στο 6% η διαφορά από τον Τραμπ

Το προβάδισμα της αντιπροέδρου είναι εκτός στατιστικού λάθους καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο προβάδισμα που έχει καταγραφεί στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας

Χάρις_Τραμπ

Η Κάμαλα Χάρις διευρύνει το προβάδισμά της απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ με διαφορά 6%, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα σε δημοσκόπηση στη διάρκεια της προεδρικής κούρσας.

Η Χάρις συγκεντρώνει μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων ποσοστό 51% έναντι 45% του Τραμπ στην δημοσκόπηση της Morning Consult που πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση τριών μονάδων σε σχέση με τα ποσοστά πριν το debate της 10ης Σεπτεμβρίου.

Η δημοσκόπηση Morning Consult διεξήχθη στις 13-15 Σεπτεμβρίου σε 11.022 πιθανούς ψηφοφόρους. 

Το προβάδισμα της αντιπροέδρου είναι εκτός στατιστικού λάθους.

Η Χάρις σημειώνει την ίδια διαφορά μεταξύ και των ανεξάρτητων, με το 47% να τάσσεται υπέρ της έναντι 41% που εκφράζουν την προτίμησή τους στον Τραμπ με το 6% να λέει ότι θα προτιμούσε κάποιον άλλο.

Περίπου 6 στους 10 πιθανούς ψηφοφόρους που παρακολούθησαν τη συζήτηση του ABC News , το 61%, είπε ότι η αντιπρόεδρος ήταν η νικήτρια της συζήτησης. Περίπου 1 στους 5 Ρεπουμπλικανούς κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, ενώ περίπου το 33% των πιθανών ψηφοφόρων που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι ο Τραμπ κέρδισε την αναμέτρηση.
 

Πηγή: skai.gr

