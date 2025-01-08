Το σπίτι της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στο Λος Άντζελες είναι ανάμεσα σε εκείνα που έλαβαν εντολή να εκκενωθούν, σήμερα Τετάρτη, λόγω των τεράστιων πυρκαγιών που μαίνονται και εντείνοντας σε μια μεγάλη περιοχή.

«Χθες το βράδυ, η γειτονιά της Αντιπροέδρου στο Λος Άντζελες έλαβε εντολή να την εκκενώσουν. Κανείς δεν ήταν στο σπίτι της εκείνη την ώρα. Εκείνη και ο σύζυγός της προσεύχονται για την ασφάλεια των συναδέλφων τους στην Καλιφόρνια, των ηρωικών ανταποκριτών και του προσωπικού της Μυστικής Υπηρεσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χάρις, Ερνέστο Απρέζα, σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Αντιπρόεδρος και ο Πρόεδρος συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις πυρκαγιές, παραμένουν σε επαφή με κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους και έχουν προσφέρει οποιαδήποτε ομοσπονδιακή βοήθεια που απαιτείται για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση και την ανάκαμψη από αυτήν την τρομερή καταστροφή» κατέληξε.

Χιλιάδες Καλιφορνέζοι αναγκάστηκαν επίσης να εκκενώσουν τις κατοικίες τους εξαιτίας των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες Τρίτη.

Η Κάμαλα Χάρις και ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ έχουν σπίτι στη γειτονιά Μπρέντγουντ και έχουν μείνει εκεί πολλές φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είναι πιθανό να επιστρέψουν στο Λος Άντζελες μετά την αποχώρησή τους από τα καθήκοντά τους.

Η Χάρις βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον.

Υπάρχει παρουσία των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ στην κατοικία της Χάρις, αλλά θα ήταν σχετικά εύκολο να ασφαλιστεί και να εκκενωθεί το σπίτι, σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της USSS και συνεργάτη του CNN, Τζόναθαν Γουάκροου.

