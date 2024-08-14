Χάντερ Μπάιντεν: Eπιστολή στον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Ρώμη για έργο της Burisma

Ο Χάντερ Μπάιντεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ιταλία το 2016, όταν ο πατέρας του, ο Τζο Μπάιντεν, ήταν αντιπρόεδρος, προκειμένου να προωθήσει ένα γεωθερμικό έργο της ουκρανικής εταιρείας Burisma, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times. Την εποχή εκείνη ο Χάντερ Μπάιντεν ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Burisma.

Ο Χάντερ Μπάιντεν έγραψε τουλάχιστον μία επιστολή με παραλήπτη τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Ρώμη, εκ μέρους της ενεργειακής εταιρείας, γράφει η εφημερίδα επικαλούμενη αρχεία στα οποία απέκτησε πρόσβαση.

Ο δικηγόρος του, ο Άμπι Λόουελ, είπε ότι ο Χάντερ Μπάιντεν και άλλοι ζήτησαν από τον πρεσβευτή Τζον Φίλιπς και άλλους να τους συστήσουν τον πρόεδρο της περιφέρειας της Τοσκάνης, όπου η εταιρεία εξέταζε την πιθανότητα να κάνει έργα.

«Δεν έγινε καμία συνάντηση, κανένα έργο δεν υλοποιήθηκε, δεν ζητήθηκε τίποτα στις ΗΠΑ και ζητήθηκε μόνο μια σύσταση στην Ιταλία. Η επιστολή, καθώς και εκείνες που έγραψαν άλλοι στην Burisma, δεν ζητούσε παρά μόνο μια σύσταση, όπως ζητούν κάθε χρόνο εκατοντάδες επιχειρήσεις από τους πρεσβευτές και τις πρεσβείες», είπε.

Μια μη κατονομαζόμενη πηγή που είχε εμπλακεί στην προσπάθεια είπε επίσης ότι το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Είναι ασαφές αν η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιταλία έκανε κάποιες ενέργειες εκ μέρους της Burisma.

Ο Χάντερ Μπάιντεν δεν διώκεται για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας όσον αφορά την άσκηση παρασκηνιακών πιέσεων υπέρ ξένων εταιρειών. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ισχυριστεί, χωρίς αποδείξεις, ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο γιος του και άλλα μέλη της οικογένειας υπέπεσαν σε οικονομικές παραβάσεις, κάτι που ο Λευκός Οίκος διαψεύδει.

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσουν το δημοσίευμα. Ένας εκπρόσωπος είπε νωρίτερα στην εφημερίδα ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν γνώριζε τις προσπάθειες που έκανε ο γιος του εκείνη την εποχή. Η Burisma δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Ο Φίλιπς, που τότε ήταν πρεσβευτής στη Ρώμη, είπε στην εφημερίδα ότι λάμβανε πολλές επιστολές και δεν θυμόταν κάποια με αποστολέα τον Χάντερ Μπάιντεν. Ο τότε πρόεδρος της Τοσκάνης, Ενρίκο Ρόσι, είπε ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Χάντερ Μπάιντεν και δεν θυμόταν να επικοινώνησε μαζί του η αμερικανική πρεσβεία για να προωθήσει κάποιο έργο της Burisma.

Σε μια άλλη υπόθεση, ο Χάντερ Μπάιντεν έχει δηλώσει ένοχος για το αδίκημα της φοροδιαφυγής και πρόκειται να δικαστεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Στις 13 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί η ποινή του για μια άλλη υπόθεση, που αφορά την ψευδή δήλωσή που έκανε ότι δεν ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών προκειμένου να αγοράσει ένα όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

