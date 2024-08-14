Οι σκανδιναβικές χώρες εντείνουν τη συνεργασία τους για τη βία των συμμοριών

Οι σκανδιναβικές χώρες θα εντείνουν την αστυνομική συνεργασία τους και θα δημιουργήσουν ένα κέντρο συντονισμού στη Στοκχόλμη, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Σουηδία με τη βία των συμμοριών να εξαπλωθεί στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Δανία.

Οι συμμορίες της Σουηδίας θεωρούνται εδώ και χρόνια από τις πιο βίαιες στην Ευρώπη. Τ

η φετινή χρονιά 10 Σουηδοί –οι μισοί από αυτούς ανήλικοι– συνελήφθησαν στη Δανία και κατηγορούνται για απόπειρες δολοφονίας και οπλοκατοχή. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Στοκχόλμη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας Γκούναρ Στρόμερ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Σουηδία και η Δανία θα αναπτύξουν αστυνομικούς η μία στο έδαφος της άλλης. «Ένας σημαντικός λόγος για να το κάνουμε αυτό είναι ότι θα μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορούμε να εντοπίζουμε σε πρώιμο στάδιο ποια παιδιά και νέοι κινδυνεύουν να παρασυρθούν σε αυτά τα εγκληματικά δίκτυα και να το εμποδίζουμε», ανέφερε.

Επιπλέον, ένας σκανδιναβικός σταθμός με αστυνομικούς από τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Δανία θα ιδρυθεί στη Στοκχόλμη. Νορβηγοί και Φινλανδοί αξιωματικοί βρίσκονται ήδη εκεί και οι Δανοί θα πάνε σε μερικές εβδομάδες.

Μέλη σουηδικών συμμοριών πληρώνονται από δανέζικες συμμορίες για να εξαπολύουν βίαιες επιθέσεις στους αντιπάλους τους. Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας Πέτερ Χούμελγκορντ είπε ότι από τον Απρίλιο έχουν καταγραφεί 25 τέτοια περιστατικά. Αποκάλεσε τους δράστες «παιδιά στρατιώτες» και είπε ότι η Σουηδία έχει μια «άρρωστη» κουλτούρα βίας, ανεπιθύμητη στη Δανία.

«Η πραγματικότητα είναι ότι όχι μόνο η Δανία αλλά μεγάλο μέρος των σκανδιναβικών χωρών βιώνουν τις συνέπειες της αποτυχημένης πολιτικής σε θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης στη Σουηδία και το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό», πρόσθεσε ο Χούμελγκορντ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Στρόμερ υποστήριξε ότι η Δανία φέρει επίσης κάποια ευθύνη για τις συμμορίες της, αλλά συμφώνησε με την κριτική που ασκείται για το πρόβλημα των συμμοριών της Σουηδίας.

Επί πολλές δεκαετίες η Σουηδία ακολουθούσε ένα από τα πιο γενναιόδωρα μεταναστευτικά συστήματα αλλά άλλαξε την πολιτική της τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ελλιπή ενσωμάτωση των μεταναστών.

Η Σουηδία έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ποσοστό ένοπλης βίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Μόνο πέρυσι 55 άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν σε 363 διαφορετικά επεισόδια, σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Συγκριτικά, σημειώθηκαν μόνο έξι θανατηφόρα περιστατικά πυροβολισμών σε όλες μαζί τις άλλες τρεις σκανδιναβικές χώρες.

Η αστυνομία λέει ότι οι σουηδικές συμμορίες κάποιες φορές βοήθησαν εφήβους με προβλήματα, ακόμη και 14 ετών, να δραπετεύσουν από ξενώνες νέων όπου φιλοξενούνταν για να εκτελέσουν συμβόλαια θανάτου. Σε αντάλλαγμα, τους έδιναν ρούχα, μετρητά και ναρκωτικά.

Η Νορβηγία λέει ότι τα σουηδικά εγκληματικά δίκτυα τώρα έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Η παρουσία των συμμοριών έχει γίναι πιο εμφανής, καθώς έλκονται από τις υψηλότερες τιμές των ναρκωτικών ουσιών και τον μικρότερο ανταγωνισμό. Η πολιτική ανοιχτών συνόρων της ΕΕ καθιστά ευκολότερο για τους εγκληματίες να μετακινούνται στην περιοχή. Φέτος το καλοκαίρι όμως η Δανία ενέτεινε τους ελέγχους στα σύνορα με τη Σουηδία και ξεκίνησε να παρακολουθεί πιο ενεργά τους επιβάτες που φτάνουν με τρένο από αυτή τη χώρα.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας, που στηρίζεται από τους ακροδεξιούς Σουηδούς Δημοκράτες, κέρδισε τις εκλογές του 2022 υποσχόμενη ότι θα επιβάλει τον νόμο και την τάξη και θα περιορίσει τη μετανάστευση. Η χώρα έχει δεχτεί πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους από την αρχή της χιλιετίας. Περίπου το 20% του πληθυσμού έχει γεννηθεί στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

