Τζαμάικα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κλάρεντον μετά τους φόνους 8 ανθρώπων

Ο τζαμαϊκανός πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες κήρυξε σήμερα την περιοχή Κλάρεντον (στο νότιο τμήμα της νησιωτικής χώρας) σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την αιματηρή επίθεση συμμορίας την Κυριακή που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα 7χρονο αγοράκι.

Είναι αφορμή για την κυβέρνηση να αναλάβει δράση και να εστιάσει πολύ σοβαρά στη δράση συμμοριών, τόνισε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο γραφείο του. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να θεωρούνται φυσιολογικές οι δολοφονίες στη χώρα μας», είπε ο Χόλνες.

Παρότι δεν διευκρίνισε τα μέτρα που θα ληφθούν, σε ανάλογες περιπτώσεις προβλέπεται απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες, μεγαλύτερη περίοδος κράτησης υπόπτων χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς και αστυνομική έρευνα σε ακίνητα χωρίς προηγούμενη έκδοση εντάλματος.

Ο Χόλνες εξέφρασε την πεποίθηση πως τα έκτακτα μέτρα θα αποτρέψουν επίσης τυχόν φονικά αντίποινα, τα οποία οι υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούσαν «πολύ πιθανά». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις υπόπτων για το μακελειό της Κυριακής.

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στην Τζαμάικα ήταν πέρυσι ο δεύτερος υψηλότερος στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, σύμφωνα με έκθεση του Insight Crime, με 60,9 ανά 100.000 κατοίκους – η θλιβερή πρωτιά ανήκει στο κρατίδιο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις.

Ο πρωθυπουργός Χόλνες παραδέχθηκε ότι ο απολογισμός παραμένει «πολύ υψηλός» παρότι ο αριθμός των συμμοριών έχει συρρικνωθεί από 400 σε 185 μέσα σε πέντε χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

