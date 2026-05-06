Μακρόν για το πλήγμα σε γαλλικό τάνκερ στο Ορμούζ: Δεν είναι επίθεση κατά της Γαλλίας

Η χθεσινή επίθεση κατά του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, το οποίο ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επίθεση κατά της Γαλλίας, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι.

Tη δήλωση του Γάλλου προέδρου μετέδωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν, η οποία διευκρίνισε ότι το πλοίο είχε σημαία Μαλτας και ναυτικούς Φιλιππινέζους, προς τους οποίους εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας.

Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος», οι οποίοι «απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες», ενώ προκλήθηκαν «ζημιές» στο πλοίο, πρόσθεσε η CMA CGM σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKTMO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη χθες, Τρίτη, γύρω στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης» στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς να το ταυτοποιήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.