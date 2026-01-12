Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λάθος υπολογισμούς όσον αφορά το Ιράν δηλώνει στον γαλλόφωνο λογαριασμό του στο X o ανώτατος ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων με εκατοντάδες, ενώ υπάρχουν και αναφορές για χιλιάδες, νεκρούς.

«Οι εχθροί μας δεν γνωρίζουν το Ιράν. Στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν λόγω κακού σχεδιασμού. Και σήμερα, οι λανθασμένοι ελιγμοί τους θα οδηγήσουν στην πτώση τους» ανέφερε νωρίτερα.

Nos ennemis ne connaissent pas l’Iran. Par le passé, les États-Unis ont échoué à cause de leur mauvaise planification. Aujourd’hui encore, leurs manœuvres erronées les conduiront à l’échec. — Ayatollah Khamenei (@fr_Khamenei) January 12, 2026

«ΗΠΑ και Ισραήλ εμπλέκονται στις τρομοκρατικές ενέργειες»

Η κατάσταση στο Ιράν "βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο" έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί "τρομοκράτες" για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

"Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο", σχολίασε ο ίδιος.

Η Τεχεράνη έχει στοιχεία για την εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις τρομοκρατικές ενέργειες των ταραχοποιών, δήλωσε επίσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Έχουμε μεγάλο αριθμό εγγράφων που αποδεικνύουν ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ εμπλέκονται στις τρομοκρατικές δραστηριότητες που έχουν λάβει χώρα στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες», επεσήμανε σε συνάντηση με επικεφαλής ξένων διπλωματικών αποστολών στην Τεχεράνη.

Ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης πρόσθεσε ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο «έχει επίσης παραδεχτεί ότι πράκτορες της [ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών] Μοσάντ καθοδηγούσαν το τρομοκρατικό κίνημα μαζί με τους ταραχοποιούς». «Θα διερευνήσουμε το ζήτημα, αλλά εκείνοι των οποίων οι δηλώσεις συνέβαλαν στην αύξηση των θυμάτων είναι υπεύθυνοι για αυτές τις εξελίξεις», επεσήμανε ο Αραγτσί.

«Οι δυτικές χώρες καταδίκασαν την αστυνομία μας αντί για τους τρομοκράτες. Αυτοί είναι που δεν κατήγγειλαν τη γενοκτονία περισσότερων από 70.000 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας και τον θάνατο πάνω από 1.000 Ιρανών πολιτών από τα χέρια των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σήμερα, υποστηρίζουν τρομοκράτες στο Ιράν», είπε.

«Θάνατος στην Αμερική»

Διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος πραγματοποιούνται στο Ιράν, στη σκιά των πολύνεκρων ταραχών και της βίαιας αναστολής από την Τεχεράνη.

Τα κυβερνητικά ΜΜΕ, όπως το κρατικό πρακτορείο Fars, παρουσιάζουν εκτεταμένα πλάνα διαδηλώσεων υπέρ του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, τόσο από την ιρανική πρωτεύουσα όσο και από άλλες ιρανικές πόλεις. Η αυθεντικότητα των πλάνων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε σε αντιδιαδηλώσεις μετά από ημέρες διαμαρτυριών που αμφισβήτησαν την κυριαρχία του 86χρονου Ανώτατου Ηγέτη.

Πηγή: skai.gr

