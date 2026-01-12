«Θάνατος στην Αμερική». Διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος πραγματοποιούνται στο Ιράν, στη σκιά των πολύνεκρων ταραχών και της βίαιας αναστολής από την Τεχεράνη.

Τα κυβερνητικά ΜΜΕ, όπως το κρατικό πρακτορείο Fars, παρουσιάζουν εκτεταμένα πλάνα διαδηλώσεων υπέρ του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, τόσο από την ιρανική πρωτεύουσα όσο και από άλλες ιρανικές πόλεις. Η αυθεντικότητα των πλάνων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε σε αντιδιαδηλώσεις μετά από ημέρες διαμαρτυριών που αμφισβήτησαν την κυριαρχία του 86χρονου Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που φέρεται να προέρχονται από τις πορείες και έδειξε συνθήματα από το πλήθος, το οποίο φώναζε «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ».

Το Fars κοινοποίησε πληροφορίες για τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος, λέγοντας ότι πραγματοποιήθηκαν «για να καταδικάσουν τις πρόσφατες ενέργειες των ταραξιών και των τρομοκρατών στη δολοφονία πολιτών και προσωπικού ασφαλείας».

Διαδηλώσεις φαίνεται πως πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων σε πόλεις όπως το Κερμάν, το Ζαχεντάν και το Μπιριτζάντ.

