Το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό μπλοκ της Βουλγαρίας, ο κεντροδεξιός συνασπισμός GERB-SDS, αρνήθηκε τη Δευτέρα αίτημα του προέδρου να επιχειρήσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πρόωρων εκλογών στο φτωχότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ, που στηριζόταν από το GERB-SDS, παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα έπειτα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων κατά της κρατικής διαφθοράς και ενός νέου προϋπολογισμού που προέβλεπε αυξήσεις σε ορισμένους φόρους.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ ζήτησε επίσημα τη Δευτέρα από τον Ζελιάζκοφ να προσπαθήσει να σχηματίσει νέο κυβερνητικό συνασπισμό, όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων BTA. Ωστόσο, ο Ζελιάζκοφ επέστρεψε άμεσα τη διερευνητική εντολή, καθώς, όπως ανέφερε το πρακτορείο, δεν διαθέτει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη για τη δημιουργία σταθερής πλειοψηφίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ράντεφ αναμένεται πλέον να δώσει τη δεύτερη διερευνητική εντολή στο δεύτερο μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό σχήμα, το μεταρρυθμιστικό PP-DB, το οποίο όμως εκτιμάται ότι επίσης θα αρνηθεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος θα αναθέσει την εντολή σε κόμμα της επιλογής του και, εάν κανένας σχηματισμός δεν καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα διαλύσει τη Βουλή και θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές — τις όγδοες μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Παρά την πολιτική αβεβαιότητα, η Βουλγαρία εντάχθηκε κανονικά στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα προκειμένου να επιταχύνει την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις επιβαρυμένες υποδομές της, να ενισχύσει τις ξένες επενδύσεις και να αντιμετωπίσει τη χρόνια κρατική διαφθορά.

Ο συνασπισμός GERB-SDS κέρδισε τις τελευταίες εκλογές τον Οκτώβριο του 2024, αλλά ανέλαβε την εξουσία μόλις τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και με τη στήριξη άλλων κομμάτων στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.



Πηγή: skai.gr

