Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο που ψήφισε νωρίτερα μέσα στον χρόνο το κοινοβούλιο, καθιστώντας έτσι και επισήμως το βασίλειο την πρώτη χώρα στη Νοτιοανατολική Ασία και την τρίτη στην Ασία που αναγνωρίζει τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Η βασιλική έγκριση δημοσιεύτηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στη βασιλική εφημερίδα, γεγονός που σημαίνει ότι ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ έπειτα από 120 ημέρες, δηλαδή στις 22 Ιανουαρίου του 2025.

Το νομοσχέδιο, το οποίο προέκυψε έπειτα από δύο δεκαετίες προσπαθειών ακτιβιστών, εγκρίθηκε τον Ιούνιο από τη Γερουσία.

Η Ταϊλάνδη, μια χώρα από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Ασία, είναι ήδη γνωστή για την ΛΟΑΤΚΙ+ κουλτούρα της και για την πολιτική της συμπερίληψης.

Ιστορική απόφαση

Οι ακτιβιστές χαιρέτησαν την κίνηση ως ιστορική - σηματοδοτεί το αποκορύφωμα πολυετούς εκστρατείας για την ισότητα του γάμου.

Η Ταϊλάνδη θεωρείται από καιρό ως ένα σχετικό καταφύγιο για την LGBTQ+ κοινότητα σε μια περιοχή όπου τέτοιες συμπεριφορές είναι σπάνιες.

Ο νέος νόμος χρησιμοποιεί όρους ουδέτερους ως προς το φύλο στη θέση των «σύζυγοι», «σύζυγοι», «άντρες» και «γυναίκες». Και χορηγεί σε ομόφυλα ζευγάρια δικαιώματα υιοθεσίας και κληρονομιάς.

«Σήμερα όχι μόνο θα γράψουμε τα ονόματά μας στα πιστοποιητικά γάμου, αλλά γράφουμε επίσης μια σελίδα στην ιστορία… που μας λέει ότι η αγάπη δεν έθεσε ποτέ τον όρο για το ποιοι γεννηθήκαμε», είπε η Ann Chumaporn. Ο ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστής και συνιδρυτής του κινήματος Bangkok Pride, δήλωσε στο BBC: «Είναι ένας θρίαμβος της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Είπε ότι σχεδιάζει να οργανώσει έναν μαζικό γάμο για περισσότερα από 1.000 ζευγάρια LGBTQ+ στις 22 Ιανουαρίου.

Συγχαρητήρια από τον Σινουάτρα

Ο πρωθυπουργός Paetongtarn Shinawatra δημοσίευσε στο X: "Συγχαρητήρια για την αγάπη όλων. #LoveWins."

Ο πρώην πρωθυπουργός Srettha Thavisin, ο οποίος υποστήριξε έντονα το νομοσχέδιο, επικρότησε επίσης την εξέλιξη ως «σημαντικό βήμα» για την Ταϊλάνδη.

«Η ισότητα και η ισότητα έχουν γίνει συγκεκριμένες στην κοινωνία της Ταϊλάνδης. Η ποικιλομορφία των φύλων θα γίνει τελικά πλήρως αποδεκτή. Συγχαρητήρια», έγραψε στο X.

Όταν τεθεί σε ισχύ ο νόμος, η Ταϊλάνδη θα γίνει μόνο η τρίτη θέση στην Ασία, μετά την Ταϊβάν και το Νεπάλ, όπου μπορούν να παντρευτούν τα ομόφυλα ζευγάρια.

Το 2019, το κοινοβούλιο της Ταϊβάν έγινε το πρώτο στην Ασία που νομιμοποίησε τους γάμους ομοφύλων. Το Νεπάλ κατέγραψε την πρώτη του ένωση ομοφυλόφιλων τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, πέντε μήνες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της αποφάσισε υπέρ της.

Αυτό ήταν μόλις ένα μήνα αφότου το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας απέρριψε την απόφαση, αφήνοντας την απόφαση στην κυβέρνηση, η οποία είπε ότι θα συστήσει επιτροπή για να αποφασίσει για περισσότερα νόμιμα δικαιώματα για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Η Σιγκαπούρη ακύρωσε έναν νόμο της αποικιακής εποχής που απαγόρευε το ομοφυλοφιλικό σεξ το 2022, αλλά τροποποίησε επίσης το σύνταγμά της για να αποτρέψει τα δικαστήρια από το να αμφισβητήσουν τον ορισμό του γάμου μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.