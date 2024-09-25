Καθώς η Πολωνία αγωνίζεται κάτω υπό το βάρος των θανατηφόρων πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός βρήκε έναν νέο εχθρό να κατηγορήσει για τα προβλήματα που προκλήθηκαν... τους κάστορες.

Σε μια πρόσφατη συνάντηση της ομάδας κρίσης, ο Ντόναλντ Τουσκ έθεσε το ζήτημα της ασφάλειας των φραγμάτων και των αναχωμάτων — το οποίο, όπως είπε, απειλείται από τα γουνοφόρα ζώα, σύμφωνα με το Politico.

Οι κάστορες δημιουργούν τα δικά τους φράγματα για να κάνουν ένα άνετο σπίτι για τις οικογένειές τους προστατεύοντας τους εαυτούς τους από τα αρπακτικά - αλλά, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, με τους οποίους φαίνεται να συμφωνεί ο Τουσκ, αυτά τα φράγματα μπορούν να καταστρέψουν τις όχθες του ποταμού, να αποδυναμώσουν τα αναχώματα μέσω τρυπήματος και να προκαλέσουν συσσώρευση νερού.

«Μερικές φορές πρέπει να διαλέξεις μεταξύ της αγάπης για τα ζώα και της ασφάλειας των πόλεων, των χωριών και της σταθερότητας των αναχωμάτων», είπε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι οι υποδομές πρέπει να προστατεύονται από τους κάστορες και ότι η κυβέρνηση θα επιτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια, εντός του νόμου, κατά των καστόρων για την προστασία των αναχωμάτων.

«Κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις, θα υπερασπιστώ αυτές τις αποφάσεις. Τα αναχώματα αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα σήμερα», είπε ο Τουσκ.

Οι έκτακτες βροχοπτώσεις τον Σεπτέμβριο οδήγησαν σε καταστροφικές πλημμύρες σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα, με πόλεις σε όλη την Τσεχία και την Πολωνία να εκκενωθούν, οι δρόμοι να έχουν κλείσει και οι εκδηλώσεις να ακυρώνονται.

Ο Andrzej Czech, περιβαλλοντικός βιολόγος και ειδικός στους κάστορες, χαρακτήρισε τις παρατηρήσεις του Τουσκ «ανοησίες» λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Βαρσοβίας χρησιμοποιεί τους κάστορες για «καθαρά πολιτικούς» στόχους. «Αυτό ανακοινώθηκε μόνο για να αποδείξει ότι η κυβέρνηση βρήκε έναν αποτελεσματικό και γρήγορο αποδιοπομπαίο τράγο για τις πλημμύρες», είπε ο Czech στο Politico.

Επιπλέον, οι κυνηγοί και οι αγρότες είναι ένα ισχυρό λόμπι σε έναν από τους εταίρους του συνασπισμού του Τουσκ, το αγροτικό-συντηρητικό Πολωνικό Λαϊκό Κόμμα (PSL), είπε ο Τσέχος. «Οι αγρότες είναι συνήθως εναντίον των καστόρων επειδή μερικές φορές πάνε στα χωράφια και τις καλλιέργειες», συνέχισε ο βιολόγος, προσθέτοντας ότι «μόνο το 2% των τοποθεσιών των καστόρων» είναι προβληματικές.

Ο Andrzej Czech πιστεύει ότι το κυνήγι του κάστορα θα οδηγήσει σε «μαζική καταστροφή οικοτόπων που δημιουργούνται από τα ζώα αυτά, μείωση της φυσικής κατακράτησης, παραβίαση των κανονισμών και γενικό θυμό. Δεν είναι αυτός ο τρόπος».

Ο Τσέχος πρότεινε έναν απλούστερο τρόπο προστασίας των αναχωμάτων από τους κάστορες: τοποθετήστε ένα δίχτυ γύρω τους. Ο ειδικός παραδέχτηκε ότι δεν είναι μια φανταχτερή λύση, αλλά είναι πολύ φθηνότερη από το να πληρώνεις ανθρώπους για να κυνηγούν κάστορες.

Πηγή: skai.gr

