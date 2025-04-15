Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν είναι ούτε «υπερβολικά αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος» για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υποβαθμίζοντας έτσι τις αυξανόμενες προσδοκίες που υπάρχουν για μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν είμαστε ούτε υπερβολικά αισιόδοξοι ούτε απαισιόδοξοι ως προς αυτό. Άλλωστε, είναι μια διαδικασία που αποφασίστηκε και τα πρώτα της βήματα εφαρμόστηκαν καλά», είπε ο Χαμενεΐ σε συνάντηση που είχε με βουλευτές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Από εδώ και πέρα, (οι συνομιλίες) πρέπει να συνεχίσουν προσεκτικά, με κόκκινες γραμμές σαφώς καθορισμένες τόσο για την άλλη πλευρά όσο και για εμάς. Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα μπορεί και όχι» πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

«Αποφύγετε να συνδέσετε τη μοίρα της χώρας με αυτές τις συνομιλίες» υπογράμμισε.

Μετά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στο Ομάν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες στις 19 Απριλίου στο Ομάν.

Η Τεχεράνη έχει ξεκινήσει τις συνομιλίες με μεγάλη επιφυλακτικότητα, αμφιβάλλοντας για την πιθανότητα συμφωνίας και με ιδιαίτερη καχυποψία για τον Τραμπ, ο οποίος εγκατέλειψε το πυρηνικό σύμφωνο της Τεχεράνης το 2015 και έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

