Η Ευρώπη βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο του αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι ντι Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον βρετανικό ιστότοπο UnHerd.

Αναφερόμενος στα λεγόμενα του Γάλλου μεταπολεμικού ηγέτη, Σαρλ ντε Γκωλ ο οποίος ηγήθηκε της γαλλικής αντίστασης στον Β' Παγκοσμίου Πολέμου κατά των Ναζί και ήταν πρόεδρος της Γαλλίας από το 1959 έως το 1969 υποστήριξε ότι είχε δίκιο όταν μιλούσε για την ευρωπαϊκή στρατιωτική ανεξαρτησία.

Ο Ντε Γκωλ «αγαπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», είπε ο Βανς, «αλλά [αυτός] αναγνώρισε αυτό που σίγουρα αναγνωρίζω και εγώ, ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης και δεν είναι προς το συμφέρον της Αμερικής, η Ευρώπη να είναι μόνιμος υποτελής μας για την ασφάλεια».

Τα σχόλια του Βανς έρχονται καθώς η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ σφυροκοπά επανειλημμένα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την υπερβολική εξάρτησή τους από την αμερικανική στρατιωτική ισχύ για τη δική τους άμυνα, ενώ άφησε να εννοηθεί επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ δεν θα βοηθήσουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν επενδύουν στη δική τους ασφάλεια.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ έχει προειδοποιήσει επίσης ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη δεν θα είναι «για πάντα». Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ θέλει οι χώρες του ΝΑΤΟ να ξοδεύουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

«Δεν νομίζω ότι το να είναι πιο ανεξάρτητη η Ευρώπη είναι κακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες – είναι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Βανς. «Απλώς ανατρέχοντας στην ιστορία, νομίζω – ειλικρινά – οι Βρετανοί και οι Γάλλοι είχαν σίγουρα δίκιο στις διαφωνίες τους με τον Αϊζενχάουερ για τη Διώρυγα του Σουέζ».

Με εξαίρεση τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Πολωνία, «τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη δεν έχουν στρατούς που να μπορούν να τους παρέχουν μια εύλογη άμυνα», υποστήριξε ο Βανς. «Η πραγματικότητα είναι — ωμά θα το πω, αλλά είναι επίσης αλήθεια — ότι ολόκληρη η υποδομή ασφάλειας της Ευρώπης, για όλη μου τη ζωή, έχει επιδοτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Μόνο αγάπη

Ο Βανς είχε επίσης σκέψεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, η οποία, όπως είπε, μετατράπηκε σε «στρατηγική καταστροφή».

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να εισβάλουν στο Ιράκ το 2003, πολλά ευρωπαϊκά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, αντιτάχθηκαν σε μια εισβολή, ενώ η Βρετανία υποστήριξε τις ΗΠΑ.

Είπε ότι «πολλά ευρωπαϊκά έθνη είχαν δίκιο» που είχαν επιφυλάξεις για τον πόλεμο στο Ιράκ και υποστήριξε με ελάχιστα στοιχεία ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να τον σταματήσει αν «ήταν λίγο πιο ανεξάρτητη και λίγο πιο πρόθυμη να σταθεί όρθια».

Ο αντιπρόεδρος - ο οποίος στο παρελθόν έχει εξαπολύσει επιθέσεις στη γηραιά ήπειρο τόσο για τη μετανάστευση όσο και την ελευθερία του λόγου - προσπάθησε να μετριάσει μέρος της κριτικής του τονίζοντας την «αγάπη» του για την Ευρώπη.

«Λατρεύω τους Ευρωπαίους. Έχω πει επανειλημμένα ότι πιστεύω ότι δεν μπορείς να διαχωρίσεις την αμερικανική από την ευρωπαϊκή κουλτούρα», είπε. «Είμαστε σε μεγάλο βαθμό προϊόν φιλοσοφιών, θεολογιών και φυσικά των μεταναστευτικών μοτίβων που προέκυψαν από την Ευρώπη που δημιούργησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Όμως, ο Βανς πρόσθεσε ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν επένδυσαν ριζικά στην ασφάλεια και αυτό πρέπει να αλλάξει».

