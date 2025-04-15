Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί το Σάββατο στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Απαντώντας σε ερώτηση του IRNA χθες Δευτέρα το βράδυ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ είπε πως έπειτα από διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών στην ομανική πρωτεύουσα τη 19η Απριλίου, μετέδωσε το πρακτορείο.

Οι επικεφαλής της ολλανδικής και της ιταλικής διπλωματίας, αντίστοιχα οι Κάσπαρ Φέλτκαμπ και Αντόνιο Ταγιάνι, είχαν διαβεβαιώσει νωρίτερα πως ο δεύτερος γύρος αυτών των συνομιλιών, έπειτα από τον πρώτο το Σάββατο στο Ομάν, θα διεξαγόταν στη Ρώμη.

Πηγή: skai.gr

