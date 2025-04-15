Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέος γύρος διαβουλεύσεων για ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν

Δίκαιη συμφωνία ζήτησε η Τεχεράνη στον α' γύρο των συνομιλιών στο Ομάν - Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, επέμεινε η Ουάσινγκτον

ΗΠΑ-Ιράν

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί το Σάββατο στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Απαντώντας σε ερώτηση του IRNA χθες Δευτέρα το βράδυ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ είπε πως έπειτα από διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών στην ομανική πρωτεύουσα τη 19η Απριλίου, μετέδωσε το πρακτορείο.

Οι επικεφαλής της ολλανδικής και της ιταλικής διπλωματίας, αντίστοιχα οι Κάσπαρ Φέλτκαμπ και Αντόνιο Ταγιάνι, είχαν διαβεβαιώσει νωρίτερα πως ο δεύτερος γύρος αυτών των συνομιλιών, έπειτα από τον πρώτο το Σάββατο στο Ομάν, θα διεξαγόταν στη Ρώμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ιράν πυρηνικό πρόγραμμα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark