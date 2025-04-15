Περίπου 350 ισραηλινοί συγγραφείς υπέγραψαν επιστολή, με την οποία ζητούν να μπει ένα τέλος στον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Times of Israel.

Παρόμοιες εκκλήσεις έχουν διατυπωθεί και από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, με στρατιωτικούς να τάσσονται υπέρ του τερματισμού του πολέμου και μιας συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται διάσημοι συγγραφείς όπως ο Νταβίντ Γκρόσμαν, ο Τζόσουα Σόμπολ και η Ζερούγια Σάλεβ.

«Ο πόλεμος αυτός θέτει σε κίνδυνο της ζωές των στρατιωτών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, των ομήρων και προκαλεί φρικτά βάσανα στους απροστάτευτους αμάχους στη Γάζα», αναφέρεται στην επιστολή.

«Αυτά που διαπράττονται στη Γάζα και στα κατεχόμενα εδάφη δεν γίνονται στο όνομά μας, αλλά θα επιβαρύνουν εμάς», τονίζουν οι συγγραφείς.

Οι υπογράφοντες καλούν για τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, την επιστροφή των ομήρων που έχουν απαχθεί στη λωρίδα της Γάζας και μια διεθνή συμφωνία για το μέλλον της λωρίδας της Γάζας.

Οι συγγραφείς κατηγορούν τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι συνεχίζει τον πόλεμο για προσωπικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

