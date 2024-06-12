Η Χαμάς θέτει ως προϋπόθεση για την αποδοχή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός να οριστούν ως εγγυητές η Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αίτημα, το οποίο αποτελεί μία από τις αλλαγές που υπέβαλε η Χαμάς προκειμένου να συμφωνήσει στην πρόταση, απορρίφθηκε τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ.

Άλλες τροποποιήσεις που κατέθεσε περιλαμβάνουν ένα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα - συμπεριλαμβανομένης της Ράφα και του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας κατά μήκος των συνόρων Αιγύπτου-Γάζας - σύμφωνα αξιωματούχο που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις.



Πηγή: skai.gr

