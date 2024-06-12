Μετανάστες στην Ευρώπη φοβούνται την άνοδο της ακροδεξιάς

Η Γαλλία έκανε μια μεγάλη στροφή προς την άκρα δεξιά. Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν πήρε 31% στις Ευρωεκλογές. Πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν ότι η Μαρίν Λεπέν θα αναλάβει τώρα την εξουσία στη Γαλλία. Μια ομάδα ανθρώπων όμως που φοβάται ακόμη περισσότερο είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες . Όπως ο Ράτζα Αλί Ασγκάρ, που ήρθε στο Παρίσι από το Πακιστάν πριν από 35 χρόνια και σήμερα είναι επικεφαλής της Πακιστανικής Μουσουλμανικής Ένωσης στη Γαλλία. «Οι μετανάστες που ζουν στη Γαλλία ανησυχούν για το μέλλον τους» λέει ο ίδιος στην DW. Πιστεύει ότι οι μετανάστες θα αντιμετωπίσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την εύρεση εργασίας και την πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα. «Νομίζω ότι τα προβλήματα των μεταναστών στην Ευρώπη θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια», συμπληρώνει.



Δεν είναι μόνο στη Γαλλία που φοβούνται οι μετανάστες. Και στην Αυστρία το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών θεωρείται ως βαρόμετρο για τις εθνικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν το φθινόπωρο. Το δεξιό λαϊκιστικό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, μπροστά από το συντηρητικό ÖVP. Στην Ιταλία, το μεταφασιστικό κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ήρθε πρώτο και στις Ευρωεκλογές.

Δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει...

Και στη Γερμανία όμως τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Κανένα κόμμα δεν κέρδισε τόσες νέες ψήφους σε αυτές τις Ευρωεκλογές, όσες η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Το γεγονός αυτό ανησυχεί πολλούς, όπως τον πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου των Μουσουλμάνων στη Γερμανία, Άιμαν Μαζιεκ. «Δεν είναι πρόβλημα μόνο για την κοινότητα των μεταναστών, αλλά για τη δημοκρατία», λέει ο ίδιος. «Νομίζω ότι ένα τμήμα των δημοκρατικών κομμάτων δεν το έχει καταλάβει αυτό. Ήταν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Στην ανατολική Γερμανία είναι ένα λαϊκό κόμμα με ευρύτερη απήχηση, τα παραμύθια ότι είναι απλώς ένα κόμμα διαμαρτυρίας δεν μπορώ να τα ακούω».



Οι Ευρωεκλογές στην Κολωνία συνέπεσαν με την 20ή επέτειο από την επίθεση με βόμβα που περιείχε καρφιά στην Κοϊπστράσε και στην οποία τραυματίστηκαν 22 άνθρωποι, ορισμένοι από αυτούς πολύ σοβαρά. Χρόνια αργότερα οι διωκτικές αρχές κατάφεραν να συνδέσουν την επίθεση αυτή με την ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση NSU, η οποία δολοφόνησε συνολικά δέκα άτομα. Η Μεράλ Σαχίν έχει μαγαζί στην Κοϊπστράσε της Κολωνίας και βλέποντας τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών ανέφερε στην DW: «Είναι απίστευτα λυπηρό να βλέπεις πώς ολόκληρη η Ευρώπη στρέφεται στην ακροδεξιά. Τι σημαίνει αυτό για εμάς; Δεν νομίζω ότι πολλοί το αντιλαμβάνονται».



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.