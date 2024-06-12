Το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPÖ) της Αυστρίας, μετά τη νίκη του στις ευρωεκλογές, ζήτησε την Τρίτη (11 Ιουνίου) από την κυβέρνηση να ορίσει στο νέο Σώμα των Επιτρόπων έναν Επίτροπο για τον επαναπατρισμό των μεταναστών και των προσφύγων, ακόμα και εάν στο μεταξύ έχουν λάβει υπηκοότητα.

Το FPÖ υποστηρίζει την ακροδεξιά αντίληψη του επαναπατρισμού, η οποία απαιτεί την απέλαση ατόμων μη ευρωπαϊκής εθνικής προέλευσης που, όπως λένε, δεν έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν.

Ενώ εναπόκειται στη συντηρητική κυβέρνηση να διορίσει οποιονδήποτε επίτροπο, το FPÖ δήλωσε ότι η πρώτη του νίκη σε εθνικό επίπεδο στην κάλπη του δίνει το δικαίωμα να ορίσει κάποιον για το ρόλο και να υπαγορεύσει το χαρτοφυλάκιό του.

Στις εκλογές της ΕΕ, το FPÖ έλαβε το 25,4% των ψήφων, μόλις μπροστά από το κυβερνών συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP) με 24,5%.

«Αυτό που παρατήρησα τις τελευταίες εβδομάδες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είναι ότι υπάρχει πάνω απ’ όλα ανάγκη για μια λογική μεταναστευτική πολιτική, ότι υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του FPÖ Christian Hafenecker σε συνέντευξη Τύπου.

«Χρειαζόμαστε έναν επίτροπο για τον επαναπατρισμό», πρόσθεσε, προτείνοντας ένα στέλεχος του FPÖ για την κάλυψη του ρόλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το FPÖ υποστηρίζει την ιδέα αυτή.

Το 2023, ο ηγέτης του κόμματος Herbert Kickl δήλωσε ότι όσοι «αρνούνται να ενσωματωθούν» θα πρέπει να χάσουν την υπηκοότητά τους και να απελαθούν.

Η έννοια του επαναπατρισμού συνδέεται με τους λευκούς εθνικιστές που υπερασπίζονται τη θεωρία της μεγάλης συνωμοσίας αντικατάστασης.

Η θεωρία υποστηρίζει ότι υπάρχει συνωμοσία για την αντικατάσταση του λεγόμενου γηγενή λευκού πληθυσμού της Ευρώπης με μη λευκούς μετανάστες.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι οι θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδονται είναι «παραληρηματικές» και ρατσιστικές και υποκινούν άμεσα τη βία.

Το FPÖ αναμένεται να πάρει την πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, αλλά πιθανόν να χρειαστεί να βρει πρόθυμους εταίρους συνασπισμού για να κυβερνήσει.

Το κόμμα -που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 από πρώην ναζί- έχει συμμετάσχει αρκετές φορές σε κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά δεν έχει κυβερνήσει ποτέ τη χώρα των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων.

