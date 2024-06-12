Λογαριασμός
Ξύλο στην ιταλική Βουλή: Στα χέρια ήρθαν βουλευτές της Λέγκα και των Πέντε Αστέρων - Δείτε βίντεο

Βουλευτής των Πέντε Αστέρων δήλωσε ότι χτυπήθηκε από συνάδελφό του της Λέγκας του Βορρά 

Μεγάλη ένταση, με άσκηση βίας, σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα στη βουλή της Ρώμης όταν ο βουλευτής των Πέντε Αστέρων, Λεονάρντο Ντόνο, προσπάθησε να παραδώσει μια ιταλική σημαία στον Ιταλό υπουργό περιφερειακών θεμάτων, Ρομπέρτο Καλντερόλι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά μεταρρύθμισης που αυξάνει τη φορολογική και νομοθετική αυτονομία των περιφερειών.

Πριν φτάσει στα έδρανα της κυβέρνησης, ο Ντόνο περικυκλώθηκε από βουλευτές που, σύμφωνα με μάρτυρες, ανήκαν στο κόμμα της Λέγκα. «Σε βάρος του συναδέλφου των Πέντε Αστέρων χειροδίκησε ο βουλευτής της Λέγκα, Ιγκορ Ιέτσι», δήλωσε ο γραμματέας της Ιταλικής Αριστεράς, Νικόλα Φρατογιάνι, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα.

Μιλώντας σε τηλεφωνική σύνδεση με το τηλεοπτικό κανάλι La7, ο Λεονάνρντο Ντόνο δήλωσε πριν από λίγο ότι «κάποιος τον χτύπησε βίαια στο στήθος και αισθάνθηκε να χάνει τις αισθήσεις του». «Βρίσκομαι στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Σάντο Σπίριτο, ευτυχώς νιώθω κάπως καλύτερα», πρόσθεσε ο βουλευτής. Κατέστησε σαφές ότι πρόκειται να υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

«Κάτω τα χέρια από τη σημαία μας και από εμάς τους ίδιους. Ντροπή, δεν θα σας περάσει», τόνισε ο αρχηγός των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε. Τη συμπαράστασή της στον βουλευτή των «πεντάστερων», εξέφρασε και η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Ελι Σλάιν, η οποία καταδίκασε «την ολοένα και αυξανόμενη, φραστική αλλά ακόμη και σωματική βία».

Πηγή: skai.gr

