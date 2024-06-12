Μεγάλη ένταση, με άσκηση βίας, σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα στη βουλή της Ρώμης όταν ο βουλευτής των Πέντε Αστέρων, Λεονάρντο Ντόνο, προσπάθησε να παραδώσει μια ιταλική σημαία στον Ιταλό υπουργό περιφερειακών θεμάτων, Ρομπέρτο Καλντερόλι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά μεταρρύθμισης που αυξάνει τη φορολογική και νομοθετική αυτονομία των περιφερειών.

Πριν φτάσει στα έδρανα της κυβέρνησης, ο Ντόνο περικυκλώθηκε από βουλευτές που, σύμφωνα με μάρτυρες, ανήκαν στο κόμμα της Λέγκα. «Σε βάρος του συναδέλφου των Πέντε Αστέρων χειροδίκησε ο βουλευτής της Λέγκα, Ιγκορ Ιέτσι», δήλωσε ο γραμματέας της Ιταλικής Αριστεράς, Νικόλα Φρατογιάνι, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα.

Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei… pic.twitter.com/4OkYB9gP8D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2024

Μιλώντας σε τηλεφωνική σύνδεση με το τηλεοπτικό κανάλι La7, ο Λεονάνρντο Ντόνο δήλωσε πριν από λίγο ότι «κάποιος τον χτύπησε βίαια στο στήθος και αισθάνθηκε να χάνει τις αισθήσεις του». «Βρίσκομαι στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Σάντο Σπίριτο, ευτυχώς νιώθω κάπως καλύτερα», πρόσθεσε ο βουλευτής. Κατέστησε σαφές ότι πρόκειται να υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Rissa in Aula, il deputato del M5s Donno viene colpito e cade, subito dopo lo portano via in carrozzina. L'episodio alla Camera durante la discussione sull'Autonomia differenziata. #ANSAhttps://t.co/UQjRtY9raq pic.twitter.com/sGJc8SRSmq — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 12, 2024

«Κάτω τα χέρια από τη σημαία μας και από εμάς τους ίδιους. Ντροπή, δεν θα σας περάσει», τόνισε ο αρχηγός των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε. Τη συμπαράστασή της στον βουλευτή των «πεντάστερων», εξέφρασε και η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Ελι Σλάιν, η οποία καταδίκασε «την ολοένα και αυξανόμενη, φραστική αλλά ακόμη και σωματική βία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.