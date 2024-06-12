Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Χαμάς έχει προτείνει αλλαγές σε μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και η Ουάσιγκτον εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας.

"Η Χαμάς έχει προτείνει πολλές αλλαγές στην πρόταση που ήταν στο τραπέζι... Μερικές από τις αλλαγές είναι εφαρμόσιμες, άλλες όχι", είπε ο Μπλίνκεν σε κοινή ενημέρωση ειδήσεων με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στη Ντόχα.

Υπογράμμισε τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να μειώσει την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών "για να κλείσει η συμφωνία" με τους μεσολαβητές, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης το Κατάρ και η Αίγυπτος.

"Με βάση αυτά που έχουμε δει και όσα έχω συζητήσει με τον πρωθυπουργό και τους Αιγύπτιους συναδέλφους μας, είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τα κενά. Και πιστεύω ότι αυτά τα κενά είναι γεφυρωμένα", είπε.

Ο Μπλίνκεν, στην όγδοη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους οκτώ μήνες, τόνισε την επείγουσα ανάγκη για εκεχειρία στη Γάζα, λέγοντας: "Όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτό, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα υποφέρουν και είναι καιρός να σταματήσουν τα παζάρια και να αρχίσει μια κατάπαυση του πυρός".

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι "δεν θα επιτραπεί στη Χαμάς να αποφασίσει για το μέλλον αυτής της περιοχής και του λαού της", υπονοώντας το μεταπολεμικό σενάριο στον παλαιστινιακό θύλακα όπου το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 37.000 Παλαιστίνιους από μια επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. από την αντιστασιακή ομάδα.

"Είμαστε αποφασισμένοι και επιμένουμε ότι το Ισραήλ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα (πρέπει να) τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τους νόμους της ένοπλης σύγκρουσης, υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν διαπράττει κατάφωρες παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων" διεμήνυσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπενθύμισε επίσης ότι ανακοίνωσε 400 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη αμερικανική υποστήριξη στους Παλαιστίνιους, δηλαδή συνολικά 670 εκατομμύρια δολάρια σε οκτώ μήνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε στις 31 Μαΐου ένα σχέδιο τριών φάσεων για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ο ολοκληρωμένος οδικός χάρτης, είπε, προσφέρθηκε από το Ισραήλ, το οποίο δεν τον έχει υποστηρίξει δημόσια. Το σχέδιο έχει επίσης εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πριν από το Κατάρ, ο Μπλκίνκεν επισκέφτηκε την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Ιορδανία.

Πηγή: skai.gr

