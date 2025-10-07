Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο «ολοκληρώθηκε» ανέφερε ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας στο Al Jazeera υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Χαμάς, η δεύτερη ημέρα στο Σαρμ ελ-Σέιχ επικεντρώθηκε στους χάρτες αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων και στον προγραμματισμό της απελευθέρωσης των Ισραηλινών αιχμαλώτων.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς απαίτησε τη σύνδεση των σταδίων απελευθέρωσης των Ισραηλινών αιχμαλώτων με τα στάδια της αποχώρησης από τον ισραηλινό στρατό.

Επίσης, τόνισε ότι η απελευθέρωση του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου πρέπει να συμπέσει με την τελική αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων.

Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να ληφθούν διεθνείς εγγυήσεις για μια οριστική κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης όλων των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφος της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες

Στις συνομιλίες που θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ ταξιδεύει στο Σαρμ ελ-Σέιχ για να συναντηθεί με άλλους μεσολαβητές - συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ - «με στόχο την προώθηση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων», δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

Επίσης, τουρκική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει αύριο στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο που έχουν στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταδίδει σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ο διευθυντής της MIT είχε διμερείς επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους, Καταριανούς αξιωματούχους και με της Χαμάς (Παλαιστινίους σ.σ.) πριν από τις διαπραγματεύσεις".

Τραμπ: Υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία» για τη Γάζα

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο του στον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα.

«Βρισκόμαστε «πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Μέση Ανατολή» είπε ο Τραμπ και υπογράμμισε ότι «μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν».

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι μια αμερικανική ομάδα μόλις αναχώρησε για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

