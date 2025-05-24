Χαμάς: Βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση από την ίδρυσή της

Από τη χειρότερη οικονομική κρίση από την ίδρυσή της πλήττεται η Χαμάς, η οποία έχει επηρεάσει σοβαρά τους μισθούς των κυβερνητικών υπαλλήλων και των μελών του στρατιωτικού της βραχίονα στη Γάζα, αναφέρει η εφημερίδα Al Sharq Al Awsat με έδρα το Λονδίνο, επικαλούμενη πηγές στην τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγές της Χαμάς λένε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι πριν από τέσσερις μήνες, η τρομοκρατική ομάδα διένειμε 900 NIS (250 δολάρια) στους υπαλλήλους της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας, προκαλώντας πικρία μεταξύ εκείνων που δεν μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

Οι πηγές προσθέτουν ότι τα μέλη των ταξιαρχιών αλ-Κασάμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, δεν έχουν πληρωθεί εδώ και περίπου τρεις μήνες, ενώ οι οικογένειες των νεκρών μελών της τρομοκρατικής ομάδας, οι κρατούμενοι και οι τραυματίες δεν έλαβαν τα συνηθισμένα επιδόματα τους.

Οι πηγές αναφέρουν, επίσης, ότι υπάρχει ένα «διοικητικό κενό» στο καθεστώς της Χαμάς στη Γάζα, με το Ισραήλ να συνεχίζει να στοχοποιεί οποιαδήποτε πολιτική προσωπικότητα της τρομοκρατικής ομάδας για να εκπληρώσει το έργο της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

