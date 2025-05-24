Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Χαν Γιουνίς στη Γάζα σκότωσε εννέα από τα δέκα παιδιά της Δρ. Αλάα αλ-Νατζάρ, σύμφωνα με το νοσοκομείο Nasser όπου εργάζεται. Ο σύζυγός της και ένα παιδί επέζησαν με τραύματα. Βίντεο από το σημείο φέρνει στο φως αποτρόπαιες εικόνες.

Δείχνει καμένες σορούς να ανασύρονται από τα ερείπια. Ο Δρ Muneer Alboursh, διευθυντής του υπουργείου Υγείας, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο από τα παιδιά της οικογένειας ήταν μόλις 12 ετών.

Doctor Alaa Al-Najjar bids farewell to her nine children who were killed in the Zionist occupation's bombing of Gaza 🇵🇸



Hasbunallah Wani'mal wakil... 💔🥀 pic.twitter.com/GGjQVpegSb — 🔻firenza_샤라 🫒💫✨ (@dyshara1126) May 24, 2025

Ο Βρετανός χειρουργός Γκράεμ Γκρουμ επιβεβαίωσε ότι χειρούργησε το 11χρονο αγόρι της που επέζησε. Ο σύζυγος της γιατρού, επίσης γιατρός, τραυματίστηκε σοβαρά. Το χτύπημα σημειώθηκε λίγο μετά την επιστροφή του στο σπίτι.

Ο συνάδελφός της, Youssef Abu al-Rish, ανέφερε ότι έφτασε στο χειρουργείο και βρήκε τη γιατρό η οποία προσπαθούσε να μάθει πληροφορίες για τον επιζώντα γιο της.

«Αρκετά! Λυπηθείτε μας! Παρακαλούμε όλες τις χώρες, τη διεθνή κοινότητα, τον λαό, τη Χαμάς και όλες τις παρατάξεις να μας λυπηθούν. Είμαστε εξαντλημένοι από τον εκτοπισμό και την πείνα, αρκετά!», είπε ο al-Rish.

This is one of the most upsetting and horrifying things I have ever heard. I saw the videos of the corpses of her beautiful children and my heart is broken. I will write something about her on my medium account. More people need to know the reality of this evil. — Aidan Kathleen 🪞🔮 (@realslimaidy) May 24, 2025

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν πάνω από 100 στόχους στη Γάζα το προηγούμενο 24ωρο, με τουλάχιστον 74 θανάτους να αναφέρονται. Ο ΟΗΕ προειδοποίησε για κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση, με λιγοστά τρόφιμα και σοβαρό τον κίνδυνο εμφάνισης λιμού.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, έχουν σκοτωθεί πάνω από 53.900 άνθρωποι στη Γάζα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 16.500 παιδιά, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.