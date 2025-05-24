Φιντάν: Θα επισκεφθεί τη Ρωσία για να συζητήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, πρόκειται να μεταβεί στη Ρωσία τη Δευτέρα για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία εν μέσω της εισβολής της Μόσχας στη χώρα, σύμφωνα με το Politico.

Η επίσκεψη ακολουθεί τη συνάντηση εκπροσώπων από τη Ρωσία και την Ουκρανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση. Η συνάντηση δεν οδήγησε σε ουσιαστική πρόοδο για την επίλυση των εχθροπραξιών, αλλά κατέληξε σε συμφωνία για μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου ξεκίνησε την Παρασκευή και επρόκειτο να συνεχιστεί το Σάββατο και την Κυριακή.

Ο Φιντάν αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο Φιντάν σχεδιάζει να τονίσει τη δέσμευση της Τουρκίας για «επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», ανέφερε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Φιντάν θα επαναλάβει ότι η Τουρκία «είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της ως μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις», αλλά θα συζητήσει, επίσης, και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, «συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, της Γάζας και του Νότιου Καυκάσου», πρόσθεσε το Anadolu.

Ο Φιντάν θα συναντηθεί επίσης με άλλους υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Βλάντιμιρ Μεντίνσκι και του Υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ.

Πηγή: skai.gr

