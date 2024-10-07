Χαμάς: Βίντεο με τη νέα πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

Βίντεο από την πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ το πρωί της Δευτέρας, ανήμερα της 7ης Οκτωβρίου, δημοσίευσε η Χαμάς.



Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους κατά του Τελ Αβίβ την ώρα που η ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωνε ότι οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη και το κεντρικό Ισραήλ.



Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με τους Times of Israel που επικαλούνται γιατρούς στο σημείο.

Hamas has published a footage of the rocket attack on Tel Aviv area today https://t.co/QZ9Itmf6jV pic.twitter.com/2byUho4z1L October 7, 2024

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε πριν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη συμμετοχή των υπουργών από την κυβέρνησή του.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου πρότεινε στη διάρκεια της συνεδρίασης την αλλαγή του ονόματος της επιχείρησης «Σιδερένια ξίφη» σε «Πόλεμος της Αναγέννησης».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του αλλάζει την πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή για να αποτρέψει να συμβεί μια άλλη 7η Οκτωβρίου, έναν χρόνο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

