Ισραήλ: Το αναπάντητο «τις πταίει» της 7ης Οκτωβρίου

Εκδηλώσεις μνήμης σε όλο το Ισραήλ. Οι διηγήσεις υποκρύπτουν ένα δριμύ ‘κατηγορώ’ κατά των κρατικών θεσμών. Ισραηλινές διαβεβαιώσεις για πλήρη συντονισμό με ΗΠΑ έναντι του Ιράν.

Με πένθιμες εκδηλώσεις μνήμης σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ σηματοδοτείται η σημερινή πρώτη επέτειος από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της περσινής 7ης Οκτωβρίου. Πολίτες μοιράζονται τις αναμνήσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η κρατική τηλεόραση μεταδίδει στην ιστοσελίδα της σε επανάληψη την εκπομπή ζωντανής ροής, που κατέγραφε τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, ακριβώς όπως είχε κάνει σε πραγματικό χρόνο, έναν χρόνο πριν. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των διηγήσεων είναι το ερώτημα για ποιον λόγο οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός δεν κατάφεραν ούτε να προβλέψουν, αλλά ούτε και να αντιμετωπίσουν την επίθεση της Χαμάς.

Αναπάντητο «Τις Πταίει»

Το ερώτημα «τις πταίει», έναν χρόνο μετά, ακόμα παραμένει αναπάντητο, με πολλούς πρωταγωνιστές της ανυπαρξίας της κρατικής μηχανής να βρίσκονται ακόμα σε θέσεις ευθύνης. Ενδεικτικό της αμηχανίας της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι η αποψινή επίσημη εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της επίθεσης, ύστερα από πολλές και έντονες δημόσιες αντεγκλήσεις κατά τους προηγούμενους μήνες, εν τέλει μαγνητοσκοπήθηκε χωρίς κοινό και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά λίγο μετά τις 9 το βράδυ απόψε. Θα προηγηθεί συναυλία στο κεντρικό πάρκο του Τελ Αβίβ πάλι χωρίς κοινό αφού ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας οι δυνάμεις ασφαλείας και ο στρατός για να προλάβουν τυχόν ένοπλες επιθέσεις σε δημόσιους χώρους. Ωστόσο, η Χαμάς έδωσε το "παρών" εκτοξεύοντας στις 11 το πρωί ρουκέτες κατά του κεντρικού Ισραήλ και θραύσματά τους κατέπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή στην πόλη Χολόν, λίγα μόλις χιλιόμετρα νοτίως του Τελ Αβίβ. Οι εκτοξεύσεις ρουκετών συνεχίστηκαν και σήμερα στις ισραηλινές πόλεις στην περιμετρική ζώνη της Λωρίδας της Γάζας. Παράλληλα, κινητικότητα συνεχίζει να παρατηρείται και στο μέτωπο με την Χεζμπολάχ, με τις σειρήνες να έχουν ηχήσει σήμερα στη Χάιφα και σε πολλές άλλες περιοχές του βορείου Ισραήλ.

Πλήρης συντονισμός Ισραήλ-ΗΠΑ έναντι του Ιράν

Παράλληλα, άγνωστο παραμένει ακόμα πότε και με ποιον τρόπο θα ανταπαντήσει το Ισραήλ στην ιρανική πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου. Μετά από μία εβδομάδα αντικρουόμενων δημοσιογραφικών διαρροών που δεν απέκλειαν την πιθανότητα το Ισραήλ να μην υπακούσει στις συστάσεις του Λευκού Οίκου ως προς την επιλογή της ποιότητας των ιρανικών «στρατηγικών στόχων», σημερινή ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ισραηλινού στρατού, μειώνει το επίπεδο ανησυχίας της αμήχανης διακυβέρνησης Μπάιντεν. Συνοψίζοντας τη χθεσινή ολοκλήρωση μίας σειράς συσκέψεων που πραγματοποίησε στο Ισραήλ ο Μάικλ Κερίλα, διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή (CENTCOM), ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει ότι κατά το προσεχές διάστημα θα τελεί σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς την διαχείριση των επικείμενων εξελίξεων έναντι του Ιράν.





