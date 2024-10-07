IDF: Νέο «στοχευμένο» χτύπημα στη Βηρυτό

Νέο χτύπημα των IDF στη Νταχίγια στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι «διεξάγει στην παρούσα φάση στοχευμένο χτύπημα στην περιοχή Νταχίγια, ένα σημαντικό προπύργιο των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ».

Το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ο πιθανός διάδοχος του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα έχει σκοτωθεί, δήλωσε σήμερα ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπειτα από τις πληροφορίες ότι είχε στοχοθετηθεί σε έναν ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό την περασμένη εβδομάδα.

Ερωτηθείς εάν το Ισραήλ μπορεί να επιβεβαιώσει τον θάνατο του Χασέμ Σαφιεντίν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νταβίντ Μένσερ απάντησε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης: «Δεν έχουμε αυτήν την επιβεβαίωση ακόμη. Όταν επιβεβαιωθεί... θα αναρτηθεί στον ιστότοπο των IDF (ισραηλινού στρατού)».

Ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ είπε στο Ρόιτερς χθες ότι το Ισραήλ εμποδίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε μια περιοχή, όπου ο Σαφιεντίν πιστεύεται ότι βρισκόταν, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού την περασμένη Πέμπτη.

Το Ισραήλ έχει πλήξει πολλούς στόχους στη Νταχίγια καθώς συνεχίζει την εκστρατεία κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής ομάδας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα ή του στόχους του ισραηλινού πλήγματος.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 2.083 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 8 Οκτωβρίου 2023, μετά τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.

Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι χάθηκε η επικοινωνία με τον επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Εσμαήλ Κάανι, ο οποίος είχε πάει στον Λίβανο μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, από τα ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι ο Κάανι βρισκόταν στα νότια προάστια της Βηρυτού, στην πόλη Νταχίγια, κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού την Πέμπτη που είχε στόχο τον ανώτερο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πάει να συναντήσει τον Σαφιεντίν.

