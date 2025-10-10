Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία περίμενε σκόπιμα την επιδείνωση του καιρού για να ξεκινήσει τη μεγάλη επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της χώρας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετεωρολογικές συνθήκες μείωσαν την αποτελεσματικότητα της αντιαεροπορικής άμυνας κατά 20-30%.

«Η κύρια επίθεση έγινε σε τέσσερις περιοχές. Πιστεύω ότι οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τις δυνατότητες αναχαίτισης κατά 20-30%», ανέφερε ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του στο Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και υδροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μάλιστα, διακόπηκε προσωρινά και η λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος του Δνείπερου. Το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι περίπου 380.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι το απόγευμα.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το πλήγμα «ισχυρό αλλά όχι μοιραίο».

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση για τουλάχιστον 678.000 καταναλωτές στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι 203 ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα χρειάζονται συστήματα αεράμυνας για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Υποστήριξε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να επιτεθούν και πάλι κοντά στην πόλη Ντομπροπίλα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αλλά απωθήθηκαν καθώς «υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν».

Τέλος, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αναμένει διευκρινίσεις για τα 10 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που υποσχέθηκαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία και εξέφρασε την ελπίδα ότι η «συμμαχία των προθύμων», δηλαδή οι χώρες που έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν την Ουκρανία, θα συνεδριάσει εκ νέου εντός του μήνα.

Πηγή: skai.gr

