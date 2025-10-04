Γάζα: Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ υποστηρίζει την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, ενέκρινε την απάντηση της οργάνωσης στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δηλώνοντας ότι αντιπροσωπεύει τη στάση της παλαιστινιακής αντίστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η έγκριση του σχεδίου από την Ισλαμική Τζιχάντ θα διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούν και οι δύο οργανώσεις στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

