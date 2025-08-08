Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε χθες το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά τις έντονες διαφωνίες της ηγεσίας του ισραηλινού στρατού και τη διεθνή κατακραυγή για την εξέλιξη του σχεδόν διετούς πλέον πολέμου.

Η Χαμάς εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, τονίζοντας ότι το σχέδιο του Ισραήλ συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να διαπράξει ένα «νέο έγκλημα πολέμου» με το σχέδιό του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, «μία εγκληματική περιπέτεια που θα του κοστίσει ακριβά» και θα οδηγήσει στη «θυσία των ομήρων», προειδοποιεί σε ανακοίνωση η Χαμάς.

«Η έγκριση από τη σιωνιστική κυβέρνηση των σχεδίων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την απομάκρυνση των κατοίκων της συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου που ο κατοχικός στρατός θέλει να διαπράξει κατά της πόλης και του σχεδόν ενός εκατομμυρίου των κατοίκων της».

«Η εγκληματική αυτή περιπέτεια θα κοστίσει ακριβά και δεν θα είναι ένα εύκολο ταξίδι για τον ισραηλινό στρατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαμάς που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η απόφαση για την κατάληψη της Γάζας, επιβεβαιώνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του «δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των ομήρων τους».

«Εχουν αντιληφθεί ότι η επέκταση της επίθεσης σημαίνει τη θυσία τους, πράγμα που δείχνει την απερισκεψία τους απέναντι στη ζωή των κρατουμένων για πολιτικούς στόχους που έχουν ήδη αποτύχει», δηλώνει το ισλαμιστικό κίνημα,

Η Χαμάς τέλος επαναλαμβάνει ότι «δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για λήψη όλων των μέτρων που θα προετοιμάσουν το έδαφος για μία συμφωνία, για την πορεία προς μία συνολική συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, για τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής».

