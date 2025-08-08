Σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα συνιστά η έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του σχεδίου Νετανιάχου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τους IDF.

Καθώς το υπουργικό συμβούλιο ψήφιζε, ξέσπασαν μαζικές διαμαρτυρίες σε όλο το Ισραήλ λόγω φόβων ότι η απόφαση επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που ακόμη θεωρούνται ζωντανοί. Παράλληλα, η διεθνής πίεση στο Ισραήλ αυξάνεται λόγω της πείνας που μαστίζει τους Παλαιστίνιους στον θύλακα.

Τι ψήφισε το υπουργικό συμβούλιο; Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιο για την «ήττα της Χαμάς» και ο στρατός θα προετοιμαστεί να καταλάβει την πόλη της Γάζας, διασφαλίζοντας παράλληλα αυτό που περιέγραψε ως «παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε κατά πλειοψηφία αυτό που αποκάλεσε «τις πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου», συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού ελέγχου ασφαλείας της Γάζας και της εγκαθίδρυσης μιας πολιτικής διοίκησης που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Γιατί μόνο στην Πόλη της Γάζας; Δεν είναι ακόμη σαφές. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πιέσει δημόσια για τον πλήρη έλεγχο ολόκληρου του θύλακα.

Πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν το Ισραήλ σχεδιάζει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας. «Σκοπεύουμε να το κάνουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου στο Fox News. Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ στοχεύει να «απομακρύνει τη Χαμάς» από τη Γάζα, πριν παραδώσει την περιοχή σε «πολιτική διακυβέρνηση που δεν είναι η Χαμάς και σε κανέναν που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

Πριν από την ψηφοφορία, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το υπό εξέταση σταδιακό σχέδιο θα απαιτούσε έως και πέντε μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι στην Πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές θα αναγκαστούν για άλλη μια φορά να μεταβούν σε περιοχές εκκένωσης στη νότια Γάζα.

Ο στρατός θα δημιουργήσει συγκροτήματα για να στεγάσει τη μαζική εισροή εκτοπισμένων Παλαιστινίων, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ποιος είναι ο στόχος; Ο αναλυτής του CNN και δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, δήλωσε ότι ο στρατός στοχεύει στην εκκένωση όλων των Παλαιστινίων πολιτών από την Πόλη της Γάζας σε κεντρικά στρατόπεδα και άλλες περιοχές, επικαλούμενος ανώνυμο ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο. Θα ακολουθήσει πολιορκία και χερσαία επίθεση στην πόλη.

Δεν είναι σαφές εάν οι περιοχές εκτός της πόλης της Γάζας που δεν βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο θα καταληφθούν αργότερα.

Ο Μαχμούντ αλ-Κουρασλί, εκτοπισμένος Παλαιστίνιος στον θύλακα, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι «σχεδόν ολόκληρη η Γάζα έχει στριμωχτεί στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας».

Το Ισραήλ είχε καταλάβει πλήρως τη Γάζα στον πόλεμο του 1967, αλλά αποσύρθηκε το 2005. Από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς το 2023, το Ισραήλ έχει ανακαταλάβει μεγάλα τμήματα της περιοχής.

Οι φάσεις και η 7η Οκτωβρίου

Η επιχείρηση θα περιλαμβάνει περισσότερες από μία φάσεις, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το CNN.

Αρχική φάση: Η προθεσμία για την πρώτη φάση της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει την εκκένωση της πόλης της Γάζας και την επέκταση της διανομής βοήθειας, είναι η 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πηγή.

Η 7η Οκτωβρίου 2025 είναι η δεύτερη επέτειος της επίθεσης της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Η ημερομηνία επιλέχθηκε σκόπιμα για τον συμβολισμό της, ανέφερε η πηγή.

Το Ισραήλ θα επεκτείνει σημαντικά την ανθρωπιστική βοήθεια στην αρχή της πρώτης φάσης, σύμφωνα με δεύτερη ισραηλινή πηγή, αλλά το σχέδιο προβλέπει μη διανομή μέσα στην πόλη της Γάζας για να εξαναγκαστούν οι Παλαιστίνιοι να εκκενώσουν.

Το συνολικό σχέδιο αναμένεται να διαρκέσει έως και πέντε μήνες, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος πριν από την ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο.

Το εγκεκριμένο σχέδιο είναι κάπως πιο περιορισμένο από την πλήρη κατάληψη ολόκληρου του θύλακα, εστιάζοντας μόνο στην πόλη της Γάζας και εξαιρώντας τα γύρω στρατόπεδα. Αλλά εξακολουθεί να συνεπάγεται την αναγκαστική εκκένωση σχεδόν του μισού πληθυσμού της περιοχής. Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει ήδη το 75% της Γάζας.

Στρατιωτικές ανησυχίες: Ο αρχηγός του Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για τον κίνδυνο επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και τις διεθνείς επιπτώσεις μιας τέτοιας κλιμάκωσης του πολέμου, σύμφωνα με την πρώτη πηγή, αλλά οι προειδοποιήσεις του αγνοήθηκαν.

Ο Ζαμίρ προειδοποίησε επίσης το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για τον κίνδυνο για τους υπόλοιπους 50 ομήρους, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί.

Αντίθετα, ο Ζαμίρ παρουσίασε ένα πιο περιορισμένο σχέδιο που επικεντρώνεται στην περικύκλωση της πόλης της Γάζας και άλλων περιοχών, αλλά η πηγή ανέφερε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας απέρριψε το σχέδιο.

Σε μια προφανή αναφορά στην πρόταση του Ζαμίρ, το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι ένα «εναλλακτικό σχέδιο που είχε υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα πετύχαινε ούτε την ήττα της Χαμάς ούτε την επιστροφή των ομήρων».

