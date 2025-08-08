Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αγνοείται η τύχη 33 ανθρώπων ύστερα από πλημμύρες στην επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, μετά τις σαρωτικές πλημμύρες με τουλάχιστον 60 νεκρούς στο Πεκίνο.

«Από τις 7 Αυγούστου, οι συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, διευκρινίζοντας ότι «10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή και αγνοείται η τύχη 33 άλλων».

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί «κάθε προσπάθεια» για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων, σύμφωνα με το CCTV.

Λόγω της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ο Σι έδωσε επίσης εντολή σε όλες τις επαρχίες τις Κίνα να εντείνουν τις προσπάθειες για να εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι, πρόσθεσε το CCTV.

Οι φυσικές καταστροφές είναι συχνές την Κίνα, ειδικά στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου κάποιες περιοχές πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλες από καύσωνα.

Πηγή: skai.gr

