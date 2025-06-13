Η Τουρκία καταδίκασε την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Ιράν την Παρασκευή, κάνοντας λόγο για πρόκληση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η επίθεση δείχνει ότι το Ισραήλ «δεν επιθυμεί να επιλυθούν τα ζητήματα με διπλωματικά μέσα» και το κάλεσε να σταματήσει «τις επιθετικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες συγκρούσεις».

«Αυτή η επίθεση, η οποία παραβιάζει σαφώς το διεθνές δίκαιο, αποτελεί πρόκληση που εξυπηρετεί την στρατηγική πολιτική αποσταθεροποίησης του Ισραήλ στην περιοχή», προσθέτει.

Το γεγονός ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια εποχή που οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντείνονται, δείχνει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν επιθυμεί να επιλυθεί κανένα ζήτημα με διπλωματικά μέσα και δεν διστάζει να διακινδυνεύσει την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ειρήνη σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα, επισημαίνει το υπουργείο.

Τέλος, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επείγοντα μέτρα για να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου και επανέλαβε ότι δεν θέλει να δει περισσότερο αίμα και καταστροφή στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

