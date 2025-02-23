Χαμάς: Προσχηματικά όσα λέει το Ισραήλ για «ταπείνωση» των ομήρων

Η Χαμάς καταδίκασε σήμερα, Κυριακή, την απόφαση του Ισραήλ να «παγώσει» την απελευθέρωση Παλαιστινίων αιχμαλώτων και κρατουμένων, χαρακτηρίζοντας ψευδή και προσχηματικό τον ισχυρισμό ότι οι τελετές παράδοσης των Ισραηλινών ομήρων είναι ταπεινωτικές.

Η Χαμάς λέει ότι το Ισραήλ θέλει να αποφύγει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η απόφαση του Νετανιάχου «αντικατοπτρίζει μια σκόπιμη προσπάθεια να διαταραχθεί η συμφωνία, αντιπροσωπεύει σαφή παραβίαση των όρων της και δείχνει την έλλειψη αξιοπιστίας» δήλωσε το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ezzat El Rashq.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως οι αποφυλακίσεις Παλαιστινίων κρατουμένων που ήταν προγραμματισμένο να γίνουν χθες, Σάββατο, δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αναβάλλονται μέχρι η Χαμάς να βάλει τέλος στις «ταπεινωτικές» για τους ομήρους τελετές που οργανώνει κατά την απελευθέρωση.

«Υπό το φως των επανειλημμένων παραβιάσεων της Χαμάς, ιδίως των ταπεινωτικών τελετών που ατιμάζουν τους ομήρους μας, και της κυνικής χρησιμοποίησης των ομήρων για σκοπούς προπαγάνδας, αποφασίστηκε να καθυστερήσει η απελευθέρωση των τρομοκρατών (σ.σ. των παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης) που προβλεπόταν (χθες Σάββατο) ώσπου να εξασφαλιστεί ότι η απελευθέρωση των επόμενων ομήρων θα γίνει χωρίς ταπεινωτικές τελετές», τόνισε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Την ίδια ώρα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ του Σαββάτου βίντεο, το οποίο κατά τα φαινόμενα μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στη Νουσεϊράτ (κεντρική Λωρίδα της Γάζας) και παρουσιάζει δύο Ισραηλινούς ομήρους να κοιτάζουν την απελευθέρωση τριών άλλων ομήρων που είχαν παραδοθεί νωρίτερα στον Ερυθρό Σταυρό.

Το βίντεο, του οποίου η αυθεντικότητα δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί αμέσως, δείχνει τους δύο άνδρες να φορούν ίδιες καφέ μπλούζες με μακριά μανίκια και να κοιτάζουν το θέαμα από ένα αυτοκίνητο, ικετεύοντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τους ελευθερώσει κάνοντας μια συμφωνία με τους απαγωγείς τους.

The families of Eviatar David and Guy Gilboa-Dalal have approved the publication of Hamas's propaganda video, in which the two hostages were brought to watch the release of three other captives today.



David and Gilboa-Dalal were brought by Hamas to a stage set up by the terror… https://t.co/l6GuiXQmIN pic.twitter.com/fzeKqjdNCK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 22, 2025

Πηγή: skai.gr

