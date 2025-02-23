Ινδή έφηβη κατήγγειλε τον βιασμό της από σχεδόν 60 συμμαθητές, γείτονες, συγγενείς και αγνώστους

Πριν από πέντε χρόνια, ένα 13χρονο κορίτσι, κόρη φτωχών εργατών από μια από τις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες της Ινδίας, φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν από τους γείτονές της στο χωριό που ζούσε.

Ο φερόμενος ως βιαστής της τράβηξε βίντεο και η αστυνομία ερευνά εάν το χρησιμοποίησε για να εκβιάσει το κορίτσι ώστε να κακοποιηθεί σεξουαλικά από δεκάδες άλλους άνδρες και αγόρια τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι καταγγελίες ήρθαν στο φως αφού το κορίτσι, τώρα 18 ετών, μίλησε με σύμβουλο που επισκέφτηκε το κολέγιό της στην πολιτεία Κεράλα και περιέγραψε τα χρόνια της φρικτής κακοποίησης.

Συνολικά 58 άνδρες και αγόρια συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και ομαδικό βιασμό του κοριτσιού. Άλλοι δύο άνδρες που καταζητούνται σε σχέση με την υπόθεση έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσε στο CNN η αναπληρώτρια γενική επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Κεράλα, Ajeetha Begum.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι συμμαθητές της, συγγενείς της, γείτονές της, άντρες από όλες τις πτυχές της ζωής της, από ανήλικους έως άνδρες 40 ετών, σύμφωνα με έγγραφα της υπόθεσης που εξέτασε το CNN.

Δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες και οι 58 άνδρες παραμένουν υπό κράτηση. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν έχει μιλήσει δημόσια για τις κατηγορίες. Όπως προβλέπει η ινδική νομοθεσία για τον βιασμό, το κορίτσι δεν έχει κατονομαστεί.

Η βία κατά των γυναικών είναι ανεξέλεγκτη στην Ινδία λόγω του εδραιωμένου σεξισμού και της πατριαρχίας, παρά το γεγονός ότι οι νόμοι τροποποιήθηκαν και προβλέπονται πλέον αυστηρότερες ποινές για τους κακοποιητές.

Τον Αύγουστο, ο βιασμός και η δολοφονία μιας γιατρού στην Καλκούτα πυροδότησε μια πανεθνική απεργία γιατρών που έφερε δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους για να απαιτήσουν αλλαγή.

Η υπόθεση της Κεράλα δεν έχει προκαλέσει παρόμοιο ξέσπασμα.

Ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή το θύμα προέρχεται από την κοινότητα Νταλίτ, που βρίσκεται στο κατώτατο σημείο του συστήματος ινδουιστικής κάστας, μιας κοινωνικής και θρησκευτικής ιεραρχίας 3.000 ετών που κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους κατά τη γέννηση και καθορίζει τη θέση τους στην κοινωνία.

Οι Νταλίτ παραδοσιακά ασκούν επαγγέλματα που θεωρούνται τελετουργικά «ακάθαρτα» από τις ινδουιστικές γραφές, όπως η συλλογή απορριμμάτων και το σκούπισμα δρόμων.

Τους απαγορεύεται να επισκέπτονται ναούς και τους αναγκάζουν να ζουν χωριστά από κοινότητες ανώτερης κάστας, συχνά σε άθλια κατάσταση και μακριά από την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Παρά τη νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση την κάστα, οι ακτιβιστές λένε ότι τα περισσότερα από 260 εκατομμύρια Νταλίτ της Ινδίας είναι ευάλωτα στην κακοποίηση και με μικρή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος τους.

«Όταν πρόκειται για γυναίκες Νταλίτ, γενικά η οργή είναι μικρότερη σε ολόκληρη τη χώρα», είπε η Cynthia Stephen, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των Νταλίτ.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό το κορίτσι δεν είναι 'μία από εμάς'» είπε.

Η κακοποίηση

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπόθεση φαίνεται ότι ξεκίνησε όταν ο νεαρός άνδρας από το χωριό παρενόχλησε το κορίτσι και τράβηξε σεξουαλικά βίντεο και φωτογραφίες, ανέφερε η αστυνομία στο CNN.

Τουλάχιστον τρεις από τους βιαστές της υποσχέθηκαν να την παντρευτούν, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο ένας απείλησε να τη σκοτώσει εάν μιλούσε.

Κάποιοι από τους άνδρες έδρασαν μόνοι τους, άλλοι όμως κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό. «Δεν συνδέονται μεταξύ τους όλες οι υποθέσεις. Αλλά σε μια περίπτωση, μπορεί να υπάρχουν τέσσερις ή πέντε κατηγορούμενοι» είπε η Begum από την αστυνομία της Κεράλα.

Πολλοί από τους άνδρες επικοινώνησαν με το νεαρό κορίτσι στο τηλέφωνο του πατέρα της, μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το WhatsApp, αργά το βράδυ αφού εκείνος πήγε για ύπνο.

Η κακοποίηση έγινε σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, σε σπίτια και αυτοκίνητα, σε στάσεις λεωφορείων και σε χωράφια. Ορισμένες από τις υποθέσεις φέρεται να αφορούσαν άνδρες που ήταν ξένοι, που ζούσαν σε πόλεις δεκάδες μίλια μακριά.

Ορισμένες από τις υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων, επειδή οι άνδρες ανάγκασαν την κοπέλα να ταξιδέψει έξω από το χωριό της, είπε η αστυνομία.

Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει σοκ στο χωριό του κοριτσιού στους καταπράσινους λόφους της Κεράλα.

Η αστυνομία λέει ότι οι γονείς του κοριτσιού δούλευαν πολλές ώρες και δεν γνώριζαν για την κακοποίηση της κόρης τους.

Όταν έγιναν γνωστές οι καταγγελίες, κάποιες γυναίκες της κοινότητας ήταν συμπονετικές προς τον κατηγορούμενο και ήταν θυμωμένες με το θύμα, ενώ επέκριναν τα ρούχα και τον τρόπο ζωής του κοριτσιού και κατηγόρησαν τη μητέρα της που δεν την παρακολουθούσε πιο προσεκτικά, ανέφεραν τοπικά μέσα., όπως το The News Minute.

